Boom di occupati nel 2022: in Trentino aumentano i posti di lavoro

Pubblicità

Pubblicità



L’infezione virale Covid-19 ha stravolto gli equilibri nazionali e internazionali in ambito sociale, economico e culturale.

Un duro colpo l’ha subito anche il mercato del lavoro, mondo letteralmente trasformato dall’impatto pandemico.

Dopo due anni di difficoltà, una nuova ripresa sembra essere arrivata anche in Italia: la conferma arriva dalle stime ufficiali del 2022.

Pubblicità Pubblicità

Sale il tasso di occupazione in Italia: i dati Istat – Dopo due anni segnati dalle inevitabili restrizioni volte a contrastare la diffusione della pandemia da Coronavirus, si torna gradualmente alla tanto desiderata “normalità”. Questo non significa che improvvisamente tutto torna come prima; di certo è la ripresa progressiva di quasi tutte le attività, seppur regolate da qualche indispensabile cautela.

La scuola e il lavoro tornano pienamente in presenza, anche se le esperienze con DAD e smartworking hanno permesso di esplorare nuove possibilità, modalità che faranno fatica a indietreggiare. La ripresa delle attività economiche è certificata dai dati Istat sull’occupazione relativi al primo trimestre 2022. Globalmente, gli occupati sono 120000 in più rispetto a quelli dell’ultimo trimestre 2021.

L’aumento è presente su tutti i tipi di contratto, ma più consistente su quelli a termine. Sono in aumento anche i lavoratori autonomi, per circa quindicimila unità. Nello specifico, il quadro attuale degli occupati in Italia conta quasi 23 milioni, con un dato percentuale che sfiora il 60%: dalla collazione dei dati relativi al trimestre febbraio 2022/aprile 2022 la percentuale degli occupati sale dello 0,6% , per un totale di 141 milioni di occupati in più mentre calano i disoccupati e gli inattivi. La ripresa riguarda maggiormente i lavoratori maschi, e in percentuale minore le donne. Anche in Trentino aumentano le assunzioni, che nel 2021 sono tornate ai livelli del 2019.

Pubblicità Pubblicità



Disoccupazione in Italia: i corsi più ricercati online – Stando a un’analisi più approfondita della salute del mondo del lavoro, il dato costante nazionale è la mancanza di stabilità lavorativa. I nuovi contratti sono perlopiù determinati, a termine, e raramente si trasformano in rapporti a tempo indeterminato.

Il lockdown ha inoltre impedito lo svolgimento di quasi tutte le attività consuete, lasciando per contro molto tempo a disposizione per le attività da svolgere all’interno delle proprie mura domestiche; tra queste anche il lavoro e la formazione in modalità agile. In questo periodo il PC è stato infatti il principale strumento di studio e di svago: molte persone ne hanno approfittato per acquisire conoscenze e abilità spendibili nel mondo del lavoro, iscrivendosi a uno o più corsi online.

Alle discipline tradizionali, come disegno e pittura, musica, matematica, cucina e lingue, si aggiungono quelle prettamente digitali; ma fra i corsi più ricercati si annoverano soprattutto che preparano per professioni digitali, come web developer e data analyst, disponibili mediante corsi didattici progettati da piattaforme specifiche come ad esempio il sito di Epicode School .

Nel mercato del lavoro italiano la rivoluzione digitale sembra occupare ancora una posizione abbastanza marginale, visto che la domanda si colloca principalmente sulle posizioni medio-basse. La trasformazione in atto dovrebbe comunque portare in futuro a un aumento della richiesta di figure da impiegare in ambiti innovativi.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità