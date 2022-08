Arrestata spacciatrice di droga che forniva la piazza di Pergine Valsugana

Pubblicità

Ieri mattina, a Palù del Fersina, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana, hanno controllato una donna, a bordo della propria autovettura, mentre stava rincasando e sul conto della quale nutrivano forti sospetti circa la possibilità che potesse detenere della droga. Dopo i vani tentativi di ribattere alle contestazioni con risposte vaghe e fuorvianti, la donna ha ammesso di detenere della sostanza stupefacente dentro casa.

La stessa ha consegnato ai Carabinieri un sacchetto di cellophane contenente 39,7 grammi di eroina allo stato solido e spontaneamente ha ammesso l’intenzione di spacciarla ad alcuni tossicodipendenti di Pergine Valsugana.

I Carabinieri hanno immediatamente arrestato la spacciatrice e sottoposto a sequestro lo stupefacente e un bilancino elettronico rinvenuto nella sua disponibilità. L’indagata, posta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, domani verrà condotta in Tribunale per essere sottoposta a giudizio per direttissima.

