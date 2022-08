90 enne aggredita dentro la chiesa di Cristo Re

Pubblicità

Brutto episodio stamane verso le 11.00 presso la chiesa di Cristo Re in via Fratelli Fontana. Una giovane ragazza di circa 20 anni alta e mora appena entrata in chiesa ha cominciato a urlare e minacciare senza nessuna apparente ragione.

Un anziana 90 enne, residente nel rione, stava pregando davanti alla madonna di Guadalupe e dopo aver sopportato le urla della ragazza ha chiesto di fare un po’ di silenzio.

In tutta risposta la ragazza, in stato evidente di alterazione psicofisica, si è diretta verso di lei sferrando un colpo alla spalla della malcapitata anziana.

La 90 enne sotto shock e spaventata è subito uscita dalla chiesa cercando una via di fuga. La ragazza secondo alcuni testimoni non sarebbe una faccia nuova nel quartiere, e anzi, sarebbe stata visto spesso in compagnia di un’altra ragazza.

Completamente sconosciuti i motivi che hanno portato la giovanissima a dare in escandescenza nel luogo sacro. L’anziana per fortuna non ha riportato guai fisici.

