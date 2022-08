“Predaia senza Frontiere”: torna l’avvincente sfida tra frazioni sull’altopiano noneso

Pubblicità

Una magnifica location immersa nella natura, 16 squadre che si daranno battaglia per conquistare l’ambito “Palio della Predaia”, centinaia di giovani pronti a dar vita a un torneo dedicato alla condivisione, allo sport e alla socializzazione. Senza tralasciare la musica e la voglia di divertirsi in compagnia.

Sabato prossimo, 6 agosto, torna finalmente in presenza, dopo due edizioni online, l’avvincente manifestazione “Predaia senza Frontiere”, atteso appuntamento organizzato dal comitato “PreGio Eventi” nell’ambito del Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”, che coinvolge i Comuni di Predaia e Sfruz.

Il parco in località Sette Larici sarà animato per tutto il giorno dalle 16 squadre delle diverse frazioni (Dermulo, Mollaro, Segno, Sfruz, Smarano, Taio, Tavon, Tuenetto e due formazioni a testa per Coredo, Priò, Tres e Vervò) che si affronteranno in spassosi percorsi sui gonfiabili, prove d’abilità, staffette e circuiti, gareggiando per aggiudicarsi la vittoria finale.

I giochi prenderanno il via alle 9 con il “Water Volley”, che impegnerà i partecipanti nelle qualificazioni durante la mattinata, mentre nel pomeriggio andranno in scena le finali. Le squadre si scontreranno in un torneo di pallavolo acquatica del tutto particolare: le risate sono assicurate.

Dopo il pranzo per squadre e avventori (organizzato con la collaborazione della “Baita 7 Larici”), nel pomeriggio ci saranno le altre sfide: la “Staffetta gonfiabile”, simpatico percorso ad ostacoli da completare nel minor tempo possibile, l’“Orologio meccanico”, competizione dove bisogna stare in equilibrio su un gonfiabile, e infine un gioco a sorpresa ideato dal comitato organizzatore. Anche qui non mancheranno momenti esilaranti.

Il torneo si concluderà alle 17 con la premiazione delle prime tre frazioni classificate e l’assegnazione alla squadra vincitrice del “Palio della Predaia”, l’ambito riconoscimento realizzato dall’artista locale Gianni Mascotti.

Sarà dunque una giornata da vivere all’aria aperta in un clima conviviale, scandita da attività coinvolgenti e divertenti.

Per l’intrattenimento dei più piccoli ci saranno anche dei simpatici giochi gonfiabili, truccabimbi, animazione e, a partire dalle 14, un imperdibile “Laboratorio di cucina” organizzato da Laura Dallatina con la collaborazione della Fondazione Umberto Veronesi e con la partecipazione di Licia Colò. Per tutta la giornata sarà attivo il servizio bar e panini.

Dalle 18 fino a tarda notte spazio poi al “PreGio Festival”: 9 ore di musica ininterrotta ed effetti speciali con il live ska-gipsy dei Radio Palinka e i dj set di Sidigy, Alibii e Maxwell Dee. Special guests della serata saranno Skar & Manfree con i loro successi “Un mondo magico”, “Domenica d’agosto” e “Rimini Dubai”.

«Siamo molto soddisfatti di poter tornare a organizzare questo evento in presenza – commenta Andrea Preti, presidente di “PreGio Eventi” –. La risposta in termini di partecipazione è stata molto positiva, a testimonianza della forza e della coesione dei giovani della Predaia. Ci tengo a ringraziare il direttivo di “PreGio Eventi” per lo sforzo organizzativo, i gruppi giovani della Predaia, il Piano Giovani “Terra di Mezzo”, i Comuni di Predaia e Sfruz e la Cassa Rurale Val di Non, Rotaliana e Giovo».