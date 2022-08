“Molveno e i suoi colori”: le vincitrici sono Mara Pontello e Caterina Giordani

Pubblicità

Domenica scorsa, 31 luglio, si è tenuta la premiazione del concorso di pittura “Molveno e i suoi colori”.

La giuria, composta dal maestro “Fulber” Fulvio Bernardini, dalla pittrice Gabriella Crizer e da Graziano Cosner, direttore delle biblioteche dell’Altopiano della Paganella, ha premiato quale miglior opera senior il quadro della signora Mara Pontello.

Questa la motivazione: «L’opera colpisce per la qualità dello stile grafico, spigliato, dinamico e fantasioso, che si combina in modo armonioso con il colore, in particolare con l’oro che impreziosisce il quadro e che lega con naturalezza gli elementi della composizione. Lo scorcio più conosciuto di Molveno, la chiesa con il campanile, si piega dinamicamente a diventare fondale per la grazia vintage della nobildonna misteriosa, che diviene “Lady Molveno”».

La stessa giuria ha valutato le opere presentate per la sezione junior e premiato il quadro di Caterina Giordani, con la seguente motivazione: «L’opera coglie con grande effetto la grandiosità dell’elemento naturale, le Dolomiti sopra Molveno, con colori caldi e morbidi. La scena è ripresa dalla terrazza del rifugio La Montanara e riproduce tutta l’intensità vertiginosa delle altezze. Il quadro è illuminato dal sole che tramonta tra le guglie. Per noi che guardiamo, il richiamo è potente al simbolo del cuore pulsante, il cuore che batte e rende vera l’esperienza interiore della natura possente».

Attraverso la propria pagina Facebook, l’amministrazione comunale di Molveno ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare a tutti i partecipanti e congratularsi con loro per la qualità delle opere realizzate.

I link per visualizzare il verbale di gara e la documentazione fotografica sono disponibili sulla pagina Facebook “Comune di Molveno”.