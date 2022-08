«Festa ta mont 2022»: la tradizione ladina torna in Val San Nicolò

Pubblicità

Dopo due anni di attività “light”, torna per il suo quindicesimo anno la Festa ta Mont in versione originale! Nei giorni 6 e 7 agosto 2022 la Val San Nicolò, suggestiva valle dalla rara bellezza incontaminata situata a monte di Pozza nel comune di San Giovanni di Fassa, ospiterà nuovamente la Festa ta Mont, un evento di due giorni dedicato alla tradizione ladina, fatta di costumi, di musica, di specialità culinarie, di storie e di leggende in una magica atmosfera.

Qui, tra le vecchie baite, usate un tempo come dimore stagionali e come fienili nel periodo dell’alpeggio e della fienagione, si potrà conoscere uno spaccato della cultura ladina e scoprire gustosi piatti della cucina tipica locale, con l’accompagnamento di musica folkloristica a fare da contorno a una festa che è insieme tradizione popolare e culturale.

In questa edizione il Comitato organizzatore intende presentare il tema “La comunanza – la comunità”. Due giorni dedicati alla riscoperta dei valori che univano la gente della nostra comunità ladina nei momenti del bisogno e di difficoltà, ma anche in occasioni di festa e allegria. Valori che portarono alla nascita delle prime associazioni di volontariato a scopo assistenziale e solidaristico, ma anche dei gruppi mossi da una passione comune e dalla gioia di stare insieme.

Lungo l’itinerario della festa sarà inoltre possibile conoscere meglio, grazie ad un percorso fotografico, le associazioni di volontariato odierne, struttura portate della nostra comunità e di Festa ta Mont. Un viaggio nel tempo volto ad evidenziare l’importanza del concetto di comunità nel passato, così come al giorno d’oggi.

Di seguito gli appuntamenti principali del nostro evento:

Sabato pomeriggio, alle ore 14:00, torna il consueto appuntamento con il “Circen Dolomites Festival”; il gruppo di giocolieri fassani del “Circensema” in collaborazione con Michela Marangoni presenteranno il loro spettacolo “Sogno d’una notte di mezza estate”.

Domenica mattina alle ore 11:00 verrà celebrata la Santa Messa presso la Cappella “Madonna delle Vette” in località Val San Nicolò.

A seguire, nel pomeriggio alle ore 14:30, il tema della Comunanza verrà approfondito dal punto di vista storico ed antropologico attraverso una “tavola rotonda” animata da esperti quali Annibale Salsa, Cesare Bernard e Mara Nemela, con la mediazione di Piero Badaloni.

In conclusione, alle ore 16:00, verrà presentato il libro “Fascegn – Retrac de jent da zacan” di Nicoletta Riz in collaborazione con l’Union di Ladins de Fascia; una raccolta di fotografie d’epoca che racconta la storia della gente di Fassa.

Festa ta Mont torna quindi ad essere una dimostrazione della vivacità del tessuto sociale fassano, contraddistinta dal prezioso aiuto degli oltre duecento volontari che, con la loro disponibilità e collaborazione, sono in grado di creare ogni anno un’atmosfera di amicizia e di allegria che ha contraddistinto tutte le edizioni.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito www.festatamont.it e a seguire le nostre pagine social! Il comitato GROP FESTA TA MONT.

PROGRAMMA DELLA FESTA TA MONT 6 E 7 AGOSTO 2022

Sabato 6 Agosto 09:00 – Prima corsa per la Val San Nicolò 11:00 – Apertura cucine. 14:00 – Spettacolo di chiusura del “Circen Dolomites Festival”: Cicrennsema e Michela Marangoni presentano “Sogno d’una notte di mezza estate” 18:00 – Chiusura Stand. 19:00 – Ultima corsa per il rientro a Pozza di Fassa

Domenica 7 Agosto 09:00 – Prima corsa per la Val San Nicolò. 11:00 – Santa Messa presso la Cappella “Madonna delle Vette” Apertura cucine. 14:30 – Tavola Rotonda: Confronto storico-antropologico sul tema della “Comunità” con gli esperti Annibale. Salsa, Cesare Bernard e Mara Nemela, mediato da Piero Badaloni.. 16:00 – Presentazione del libro “Fascegn – Retrac de jent da zacan” di Nicoletta Riz in collaborazione con l’Union di Ladins de Fascia. 18:00 – Chiusura della quindicesima edizione di “Festa ta Mont”.