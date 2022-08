Avio, il grazie ai vigili del fuoco protagonisti alle Olimpiadi in Slovenia

Pubblicità

Pubblicità



Tecnica e abilità, risultato di un grande lavoro di preparazione, sono state determinanti per la squadra dei vigili del fuoco volontari di Avio per conquistare la medaglia di argento ai Giochi internazionali dei vigili del fuoco CTIF recentemente disputati a Celje in Slovenia.

Un grande risultato che premia l’impegno dei pompieri aviensi dopo un lungo percorso durato mesi con un fitto programma di allenamenti e ritiri per affinare sia la preparazione tecnica che quella atletica. Una selezione a livello provinciale ampiamente superata dalla squadra di Avio che ha così contribuito in maniera determinante a dare grande visibilità alla rappresentanza trentina alle Olimpiadi dei vigili del fuoco composta da 20 allievi e 50 effettivi.

E il risultato della medaglia d’argento, arrivata al termine di un confronto con 60 squadre da tutto il mondo, ne è la conferma. Ad una settimana dal rientro dalla Slovenia nella caserma di viale Degasperi si sono ritrovati per un momento conviviale e per condividere la soddisfazione del risultato sia i vigili del fuoco volontari in attività (33 gli effettivi, 8 gli allievi e 3 i complementari) che quelli fuori servizio per raggiunti limiti di età.

Pubblicità Pubblicità

All’incontro l’amministrazione comunale era rappresentata dal sindaco (presente a Celje per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi), dal vicesindaco e dall’assessore delegato che oltre a complimentarsi per il successo hanno sottolineato i valori che contraddistinguono i pompieri, vale a dire la solidarietà, il volontariato e lo spirito civico: “La comunità di Avio non finirà mai di ringraziarvi per il vostro impegno che dimostrate ogni giorno sia per le emergenze che nelle numerose attività e manifestazioni sociali. Siete una risorsa fondamenta, elementi preziosi per la nostra comunità che vi è riconoscente”.

“Dopo due anni segnati dalla pandemia che ci hanno costretto a cancellare o limitare al massimo momenti di ritrovo, questa – ha affermato il comandante Franco Rudari – è l’occasione per incontrarci tutti assieme, vigili il servizio e non, per rinsaldare lo spirito di corpo e di amicizia e per dire grazie.

Un primo grazie va naturalmente alla squadra che ha conquistato la medaglia di argento sul campo, ma un grazie altrettanto grande è per tutti voi che avete consentito agli atleti di allenarsi per la sfida impegnandovi ancora di più nei vari servizi. Per questo la vittoria è di tutto il corpo di Avio, di chi ha partecipato alla gara e di chi ha collaborato al successo anche se non era presente. Davvero complimenti a tutti”.