Vallarsa: la lupa abbattuta non sarebbe mai sopravvissuta, era troppo malata e debilitata

A distanza di alcuni giorni dalla soppressione della lupa affetta da rogna recuperata dagli uomini del Corpo Forestale Trentino in località Speccheri in Vallarsa (QUI link) iniziano a comparire anche le prime polemiche.

Tuttavia, l’animale era stato trovato in condizioni talmente gravi da non avere nessuna speranza di recupero ed a decretarlo era stato il veterinario di turno. La rogna, infatti, può debilitare gli animali in maniera evidente, rendendo loro difficile la sopravvivenza in natura e senza le adeguate cure.

C’è da dire inoltre che in Vallarsa i lupi sono una realtà davvero numerosa ed il soggetto in questione era persino entrato nel cortile di un’abitazione. Nello stesso giorno, altri lupi circolavano in quella zona e vicino alle abitazioni. Di certo non un ambiente sicuro per bambini o animali domestici.

Quando la lupa era stata trovata, era risultato evidente che fosse gravemente malata e senza forze: respirava a fatica, non si reggeva in piedi, era denutrita, stava sdraiata a terra e schiumava dalla bocca.

Guardiacaccia e veterinario – immediatamente contattati dal proprietario dell’abitazione – erano subito intervenuti per mettere il sicurezza la zona. Un lupo malato, infatti, può diventare anche un pericolo non indifferente per i cani di turisti o di abitanti della zona. I canidi possono infatti contrarre la malattia non solo se hanno contatti con il soggetto infetto, ma anche se passano dove il malato è passato fino a due giorni prima.

Bisogna certamente iniziare a pensare a delle soluzioni veloci ed efficaci per rendere ottimale la convivenza tra uomo e lupi. Coesistere non è impossibile, ma certamente richiede un certo impegno e più controlli.