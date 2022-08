Scontro moto-capriolo: traffico in tilt e motociclista ferito

Pubblicità

Pubblicità



Preoccupa la situazione della strada statale del Caffaro: per la seconda volta nel giro di pochi mesi, un capriolo è stato investito nel tratto di strada della zona di Pieve di Bono-Prezzo.

Nella mattinata di ieri, domenica 31 luglio, un capriolo è stato infatti investito da una moto: mentre per l’animale non c’è stato nulla da fare, il centauro è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Tione dove gli è stato ingessato un braccio.

Nel mentre, nella zona di Pieve di Bono il traffico è andato completamente in tilt, a causa anche dei numerosi turisti in viaggio verso le mete trentine designate per le loro vacanze: quella di ieri è stata proprio una giornata negativa per la viabilità, visto anche il consueto esodo estivo dei weekend del mese di agosto.

Sul posto sono arrivati i sanitari, i Vigili del Fuoco Volontari di Pieve di Bono e la Polizia Municipale della Valle del Chiese.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità