Rovereto: estate da incubo, continuano le segnalazioni di biciclette e moto rubate

Nella Città della Pace prosegue inesorabile l’attività di chi ruba biciclette in ormai tutta la città.

Su Facebook, addirittura, è stato fondato un gruppo proprio riservato alle segnalazioni di bici rubate e di mezzi invece ritrovati abbandonati in parchi e/o vie secondarie. (QUI link gruppo)

Le biciclette non solo vengono rubate quando sono lasciate negli appositi spazi con tanto di lucchetto – sì perché a quanto pare chi decide di portarle via è attrezzato per tagliare anche i lucchetti – ma anche nella notte o quando si trovano in cortili privati o nelle parti comuni dei garage.

A sparire – inoltre – nell’ultimo mese sono stati anche un paio di motorini: una vespa azzurra ed uno scooter runner 50 blu.

Lo scorso weekend, inoltre, a Mori era stata segnalata alle autorità una vettura rubata e rinvenuta in un cortile privato.

Sempre per non farsi mancare nulla, domenica 31 luglio c’è stato a Rovereto un momento di intrattenimento generale fino a notte fonda, con musica altissima udibile da Lizzanella a San Giorgio.

In aggiunta, nei giorni scorsi è stato segnalato in via Lungo Leno (zona campi da tennis) un giovane di probabili origini africane visibilmente alterato che urlava e disturbava la quiete pubblica con voce alta, senza maglia e con in mano un coltello.

Ora, non si pretende che la situazione sia tutta rose e fiori con un’irrealistica situazione di quiete e pace. Tuttavia, non sarebbe male se si smettesse di negare la presenza di reali problemi in città.

Solo un paio di settimane fa, il titolare del Depero (QUI link) si è ritrovato in ospedale dopo essere stato vittima di un’aggressione mentre lavorava; i furti di biciclette (QUI link – QUI link) sono all’ordine del giorno così come i furti nelle auto (QUI link). Senza dimenticare gli atti di vandalismo in città (QUI link), i furti dal benzinaio (QUI link – QUI link); i terroristi all’opera (QUI link – QUI link); la piscina impossibile da frequentare in tranquillità (QUI link) ed i bocconi avvelenati (QUI link).

Serve aggiungere altro o si può iniziare a pensare di trovare una qualche soluzione a breve termine? Perché non è assolutamente pensabile che i residenti possano sentirsi al sicuro anche solo in casa propria se questa è la situazione generale!

