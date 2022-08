Quando la cura è peggio del male: l’odissea di una 28 enne trentina rimasta ferita in montagna

Pubblicità

Pubblicità



La cura spesso è ancora peggio del male. E lo dimostra l’odissea passata da una 28 enne trentina nella giornata di ieri, domenica 31 luglio 2022.

La ragazza, in gita insieme ad alcuni amici sul Lagorai, nel pomeriggio è rimasta ferita ad una gamba dopo il cedimento del terreno. Dopo la caduta lungo il prato la sua gamba è andata a sbattere contro la roccia aprendo una ferita nella gamba dell’escursionista all’altezza della tibia.

Per lei la gita è finita. La ragazza ha pensato bene infatti di farsi riaccompagnare a casa visto che la ferita continuava a sanguinare in maniera preoccupante. «Non volevo disturbare i sanitari chiedendo l’intervento del 118, che so essere peraltro molto impegnato, per questo ho fatto rientro a casa autonomamente insieme agli amici»

Pubblicità Pubblicità

La 28 enne raggiunta casa a Trento verso le 18.00 si è decisa ad andare al pronto soccorso. «Avendo casa anche nella piana Rotaliana ho pensato di evitare il pronto soccorso di Trento che è sempre intasato sicura che andando a farmi curare li avrei fatto mattina, per questo ho deciso di farmi portare alla guardia medica di Mezzolombardo»

Appena arrivata alla guardia medica arriva la prima sorpresa: «Mi spiegano che per farmi curare dalla guardia medica devo chiamare il numero unico 112 e dire dove sono, dopo le informazioni saranno loro ad indirizzarmi nella struttura più vicina. Penso alla stranezza di questa cosa, visto che io sono già dentro la struttura della guardia medica».

Dopo aver chiamato il 112, come previsto la ragazza viene indirizzata presso la guardia medica di Mezzolombardo dove è arrivata circa 30 minuti prima. «Pensavo che la cosa si risolvesse in pochi minuti, invece non sapevo che quello era solo l’inizio della mia odissea»

Pubblicità Pubblicità



La 28 enne nella sua ricostruzione precisa che presso la guardia medica sono stati tutti molto professionali e gentilissimi eccetto uno.

Entrata dal medico solo per chiedere di essere visitata per capire se era meglio mettere i punti o no alla ferita si sente rispondere in modo sgarbato che «Qui non facciamo punti di sutura». «Io ho pensato – spiega la 28 enne – ma come fa a dire che non mette i punti di sutura senza prima visitarmi? Magari non ne ho neppure bisogno».

Il medico infatti manco la guarda e la manda al pronto soccorso di Cles. La povera malcapitata insieme alla madre parte per Cles ma alla Rocchetta trova una coda alluncinante dove rimane bloccata per 45 minuti.

Arrivata a Cles dopo essere passata all’accettazione attende il suo turno. «Purtroppo non conosco il colore del mio codice perché non te lo dicono, anche qui il pronto soccorso è affollato e comincio a credere che la cosa andrà per le lunghe».

La ragazza mentre attende nota che c’è un solo medico e due infermieri che devono seguire tutti i pazienti e informandosi capisce che c’è gente che attende di essere visitata da quasi 5 ore, insomma un caos. «Ho preso la cosa con ironia, ho capito che c’era gente messa peggio di me. Ma va detto che a Cles sono stati tutto molto gentili».

Alla fine la 28 enne viene visitata alle 1.30 del mattino. Il medico sutura la ferita con 3 punti con 15 giorni di prognosi.

«Sono uscita dal pronto soccorso alle 2.00 circa e arrivata a casa alle 3.00, la cosa divertente è che ho scoperto che la guardia medica, che sostituisce il medico di base, non ti può dare i punti ma invece te li può levare» – spiega ancora la ragazza.

Il tutto, iniziato alle 7.00, si è concluso alle 3.00 del mattino e per soli 3 punti di sutura.

Ma allora ci viene da chiederci. Quali sono le competenze della guardia medica. Fare solo le ricette in mancanza del medico di base? Visitare chi sta male oppure no?