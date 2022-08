Nuovo record a Lampedusa: 23 sbarchi con un migliaio di migranti nelle ultime 24 ore

Pubblicità

È nuovo record di sbarchi di migranti a Lampedusa: dalla mezzanotte sono stati 23 gli sbarchi per un totale di 932 arrivi e l’hotspot di Contrada Imbriacola in sofferenza con oltre 1.900 ospiti a fronte di una capienza massima di 350.

Il costo del viaggio pagato dai profughi per raggiungere le coste italiane oscilla tra i 15 mila e i 20 mila dinari libici a testa, circa 3 mila/ 4mila euro a testa.

A Chioggia durante un comizio Matteo Salvini ha sottolineato che nel solo mese di luglio di quest’anno sono sbarcati più migranti che in tutto il 2019, anno in cui era alla guida del ministero dell’interno.

Già a margine di un sopralluogo in Stazione Centrale a Milano Salvini aveva parlato di “record di arrivi rispetto a tutti gli ultimi anni”. “Non c’entrano i russi, cinesi, turchi, – riferendosi al rapporto dell’Onu secondo il quale il gruppo di mercenari della Wagner avrebbe continuato ad essere foraggiato dal Cremlino anche durante la guerra in Ucraina – c’entra un nord Africa abbandonato a sé stesso e una politica italiana a guida Pd e Lamorgese assolutamente assente, se non complice“- ha detto.

I migranti sbarcati arrivano da tutti i paesi dell’Africa e dell’Asia. Oggi dal punto di vista dei confini colabrodo l’Italia non è un modello in Europa, anzi ci additano come fallimento.

L’Europa oggi dell’Italia non si fida perché chi sbarca qui gira ovunque, quindi controllare i confini italiani significa fare un buon servizio all’Europa. La gestione dei migranti è tornata indietro di oltre 10 anni: «Sarà un autunno difficile – ha concluso Salvini a Chioggia – con sei milioni di italiani poveri – ha concluso – aggiungere altra povertà non è cosa intelligente». Nei prossimi giorni il leader della Lega ha confermato che visiterà Lampedusa incontrando l’amministrazione dell’isola.

Anche i parlamentari della lega sono intervenuti sulla situazione ormai fuori controllo: «Da Nord a Sud, Italia invasa dai clandestini. Non solo boom di sbarchi sulle coste di Lampedusa, ma anche ingressi irregolari dal Brennero: 500 in soli 24 giorni. Che fina ha fatto il filtro di Austria e Germania? A maggior ragione, con il voto degli italiani del prossimo 25 settembre, la Lega tornerà al governo per arginare questi flussi assolutamente fuori controllo e ripristinare i decreti sicurezza. I dati sul boom di immigrati clandestini nel nostro Paese sono inquietanti. Quest’anno, è già stato sfondato il muro dei 40mila immigrati: il 38% in più rispetto al 2021. Nel 2019, invece, con Matteo Salvini ministro dell’Interno, sbarchi azzerati» – dichiarano Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss e Mauro Sutto.