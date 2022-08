Mpv Trento esulta: «Chiusura Clinica Tavistock buona notizia contro l’ideologia gender»

Pubblicità

«Non possiamo che accogliere positivamente la notizia, ufficializzata in questi giorni, che ha visto il sistema sanitario nazionale britannico (Nhs) annunciare la chiusura dell’unico centro medico pubblico del Regno Unito riservato esclusivamente ai problemi di genere sessuale fra i bambini e i ragazzi sotto i 17 anni di età» – esordisce così in una nota il Movimento per la Vita di Trento all’indomani della notizia della chiusura della nota struttura

Il Tavistock and Portman NHS Foundation Trust – inaugurato fra i primi al mondo in questo ambito nel 1989 – cesserà di operare dalla primavera del 2023, sulle base delle raccomandazioni di un rapporto uscito di recente che ha evidenziato criticità enormi rispetto la suo funzionamento, con il “cambio di sesso” assecondato spesso in modo irresponsabile in giovani che poi se ne sono pentiti amaramente.

Alcuni di questi giovani, si pensi a Keira Bell, hanno poi avuto la forza e il coraggio di far valere le loro ragioni di “detransitioners” – come vengono chiamati i trans pentiti e desiderosi di tornare all’identità sessuale originaria -, ma tanti, troppi hanno invece dovuto pagare in modo pressoché permanente le scelte ideologiche di medici irresponsabili e proni all’ideologia Lgbt e queer.

«Per questo la chiusura del Tavistock and Portman NHS Foundation Trust costituisce una non buona – aggiunge il movimento per la vita trentino – bensì ottima notizia e la speranza è che essa possa avere effetti in Italia e anche in Trentino. Dalle nostre parti, infatti, il dibattito sulla rassegnazione di genere pare pericolosamente in ritardo rispetto ai ripensamenti non solo britannici, ma anche svedesi e di altre nazioni su tale versante».

E ancora: «In Trentino, ricordiamolo, la sinistra non ha mai abbandonato l’idea di re-introdurre i corsi gender – spacciati per iniziative contro il bullismo e per la decostruzione degli stereotipi -, e questo costituisce un rischio assai rilevante, vale a dire quello che si possa tornare indietro su questi versanti, proprio dove Londra, Stoccolma e altri non intendono più andare, ideologicamente parlando, su questi temi» – conclude il Movimento per la Vita.

