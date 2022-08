Interrotta la ferrovia da Cles a Mostizzolo causa lavori urgenti

Pubblicità

A seguito dei sopraluoghi di controllo per garantire la sicurezza dei viaggiatori, Trentino Trasporti S.p.A. ha riscontrato l’esigenza di alcuni lavori urgenti indifferibili sulla linea ferroviaria Trento Malè Mezzana.



L’azienda comunica dunque l’interruzione del servizio ferroviario tra Cles e Mostizzolo da domani 2 agosto per il tempo strettamente necessario all’effettuazione dei lavori.



Alla luce di quanto sopra, il servizio sarà sostituito da autobus e pertanto non sarà possibile la prenotazione e il trasporto delle biciclette esclusivamente nella tratta Cles – Mostizzolo in entrambe le direzioni. Il servizio rimane garantito tra Trento – Cles e Mostizzolo – Mezzana sempre in entrambe le direzioni.

