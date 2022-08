Insediato oggi il nuovo Questore di Trento Maurizio Improta

Pubblicità

Il nuovo Questore di Trento Maurizio Improta è stato ricevuto questa mattina dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

L’incontro ha offerto l’opportunità di un primo confronto sulla situazione generale del Trentino e sui temi di maggiore attualità per la sicurezza della comunità, dagli episodi legati alla presenza dei grandi carnivori e che spesso assumono rilievo di cronaca come oggi ad esempio, alla lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il nuovo Questore a mezzogiorno, nel giorno del suo insediamento, ha incontrato poi i rappresentanti degli organi di informazione per un saluto.

«Sono felice di ricominciare dal nord, la vostra realtà la dovrò capire e studiare. Mi interessa essere vicino alla comunità». Ha detto Maurizio Improta, incontrando la stampa.

Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza, il dottor Improta è nato a Napoli ed è laureato in giurisprudenza.

Durante la carriera ha svolto numerosi incarichi in diverse sedi. Con decorrenza 1° agosto 2022 il Capo della Polizia gli ha conferito l’incarico di Questore di Trento.

Già capo dell’Ufficio immigrazione della questura di Roma, direttore nazionale della Polizia ferroviaria e, poi, questore di Rimini, Improta è stato suo malgrado uno dei protagonisti del caso diplomatico legato al rimpatrio di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov espulsa nel 2013 con la figlia Alua e poi tornata insieme a lei in Italia.

Il neo questore di Trento era stato condannato in primo grado nel 2020 ma nel giugno scorso la Corte d’appello di Perugia lo ha assolto dall’accusa di sequestro di persona. “Sono cose che possono succedere a chi lavora. Se qualcuno fa qualcosa che ad un altro non piace si è liberi di denunciare ma non ho particolari cose da aggiungere se non che questa prova è stata abbastanza complessa”, ha commentato Improta.

Sul suo mandato a Trento, Improta ha assicurato che “non ci sarà nessuna sottovalutazione. Mi piace vedere i poliziotti e le macchine di servizio che girano sul territorio, gli agenti che si muovono, magari un giorno anche in bici, lo vedremo”, ha aggiunto.

Durante il colloquio con il presidente della Provincia, il dottor Improta ha ripercorso le principali esperienze professionali maturate. Il presidente della Provincia, che ha evidenziato la qualità del lavoro svolto dalle forze di polizia in Trentino, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione nei confronti dei fenomeni che creano maggiore allarme sociale.

