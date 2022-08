Il colonnello Danilo Nastasi nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trento

Pubblicità

Periodo di nuovi insediamenti fra le forze dell’ordine trentine. Dopo l’insediamento del nuovo Questore Maurizio Improta avvenuta stamane cambio della guardia anche per il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trento.

Il colonnello Danilo Nastasi è stato infatti ricevuto questa mattina dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Durante il colloquio il presidente della Provincia ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni nella prevenzione dei fenomeni che creano allarme nella comunità ed ha avuto parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal personale della Guardia di Finanza in Trentino, in particolare a contrasto delle attività legate allo spaccio di stupefacenti.

Il colonnello Nastasi, come incarico precedente, ha retto il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza dal settembre del 2019.

Nel comando a Trento è subentrato, dalla fine del mese di luglio, al colonnello Mario Palumbo, trasferito a Cuneo. Nastasi è originario di Messina ed è laureato in Giurisprudenza e Scienze della sicurezza economico-finanziaria.

In carriera ha svolto diversi incarichi operativi sul territorio nazionale. Il colonnello, nel ringraziare il presidente per l’accoglienza ricevuta, ha assicurato continuità nella collaborazione tra istituzioni dello Stato e dell’Autonomia nel settore della sicurezza economico-finanziara del territorio.