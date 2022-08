Grano, si sblocca l’export: primo carico partito da Odessa

Pubblicità

Pubblicità



Il portavoce del Presidente Erdogan aveva annunciato la partenza della nave dalle prime ore di oggi, 1° agosto e così è stato. La notizia viene riportata dall’Agenzia russa Tass che cita a sua volta al Cnn turca.

Di fatto, già dalla mattinata di oggi, 1° agosto il primo carico di grano ucraino avrebbe lasciato il Porto di Odessa, secondo i termini dell’Accordo Internazionale con la Russia firmato ad Istanbul.

“La nave Razoni è partita dal porto di Odessa diretta al porto di Tripoli in Libano. E’ attesa per il 2 agosto a Istanbul, dove poi proseguirà il viaggio verso la sua destinazione”: ha annunciato il ministero della difesa turco.

Pubblicità Pubblicità

Dopo settimane di trattative, oggi sembra essere davvero la volta buona e la prima carovana composta da 16 navi salperà dai tre porti di Odessa. Una partenza che potrà scongiurare una crisi che stava creando un’emergenza mondiale.

Le navi dovrebbero raggiungere le acque turche domani, 2 agosto e durante il viaggio saranno seguite da droni che avranno il compito di monitorare l’area intorno alla rotta. Una volta arrivati a Istanbul, i cargo saranno ispezionati e poi partiranno per la Somalia in un viaggio che potrebbe durare fino a un mese e mezzo. In sostanza, si spera che gli oltre 25 milioni di tonnellate di grano rimasto bloccato per mesi nei silos ucraini possano prendere velocemente il largo.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità