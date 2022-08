Funivie Folgarida Marilleva, la stagione 2021-22 si chiude con risultati incoraggianti

Pubblicità

Il Consiglio di Amministrazione della società Funivie Folgarida Marilleva ha approvato il Progetto di Bilancio chiuso al 30 aprile 2022, redatto in conformità ai principi contabili nazionali OIC.

Per valutare i dati sono stati presi come riferimento l’esercizio 2018/19, ossia l’ultimo esercizio completo prima della Pandemia, l’esercizio 2019/20 con la chiusura anticipata della stagione invernale al 9 marzo 2020, unitamente all’esercizio 2020/21 con l’apertura degli impianti solo per la stagione estiva (sotto la tabella con il riepilogo dei dati).

Grazie alle nevicate di fine novembre e all’innevamento artificiale, la stagione invernale 2021/22 ha preso avvio ai primi di dicembre, accogliendo nuovamente gli amanti della montagna e in particolare degli sport invernali dopo più di un anno di fermo degli impianti di risalita e l’esercizio 2021/2022, anche se ancora segnato dalla Pandemia “Covid-19”, si è chiuso con risultati incoraggianti.

Come noto, il bilancio 2021 aveva registrato una perdita importante, dovuta al fatto che, per la prima volta dalla sua fondazione, la società non aveva potuto aprire i propri impianti per l’intera stagione invernale 2020/21.

La ripresa dei flussi turistici, favorita dalla crescente copertura vaccinale, e la preferenza accordata alla nostra SkiArea, unitamente all’incasso dei ristori governativi nel dicembre 2021 (pari a 10.501.693 euro), hanno permesso di raggiungere risultati economici positivi, favorendo anche un sostanziale miglioramento della posizione finanziaria netta.

Pur in un contesto difficile, ancora segnato dalla Pandemia Covid-19 e dal conflitto tra Russia e Ucraina, i risultati dell’ultimo esercizio consentono alla società di guardare al futuro con fiducia.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria per il 29 agosto prossimo alle ore 9.00, in prima convocazione, e il giorno sabato 3 settembre sempre alle ore 9.00, in seconda convocazione.

All’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30/04/2022 e la destinazione dell’utile d’esercizio.