Brucia un silo per il filtraggio delle segature a Cles: provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco

Pubblicità

Pubblicità



È stato provvidenziale l’intervento da parte di diversi corpi dei Vigili del Fuoco volontari oggi pomeriggio, lunedì 1° agosto intorno alle 16.30, in una ditta in via Degasperi a Cles, di fronte al centro per lo sport e il tempo libero.

Per cause ancora da accertare, un silo esterno per il filtraggio delle segature ha preso fuoco, con le fiamme che rischiavano di propagarsi rapidamente alla struttura poco distante dal Crm del capoluogo noneso.

Massiccia la mobilitazione da parte dei corpi dei Vigili del Fuoco volontari, con i corpi di Cles, Livo, Tuenno e Tassullo subito accorsi sul posto.

Pubblicità Pubblicità

I pompieri, una quarantina in tutto, sono riusciti a domare le fiamme e in questi minuti, un’ora dopo la chiamata, stanno eseguendo le operazioni di bonifica.

Fortunatamente la situazione è ora sotto controllo.