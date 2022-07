Cede l’appiglio e vola per 20 metri. 33 enne salvato dal soccorso Alpino sulla cima Lovaraste

Pubblicità

Alle ore 19.10 di ieri sera, sabato 30 luglio 2022, la Centrale Unica Emergenza è stata allertata per un alpinista della provincia di Vicenza di 33 anni che nel risalire un canale nei pressi di cima Lovaraste (Alpe di Campogrosso), lungo il versante trentino, a causa del cedimento di un appiglio, è scivolato lungo il canale per circa 20 metri.

Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, ha attivato la Stazione Vallagarina, chiedendo il supporto anche della Stazione di Recoaro del Soccorso Alpino Veneto.

L’elicottero, volato in quota, ha verricellato sul posto il Tecnico di elisoccorso. L’alpinista, che nella caduta si è procurato contusione ed escoriazioni, è stato accompagnato in sicurezza più a valle, in una zona dove non ci fossero pericoli di caduta di massi dall’alto, e quindi recuperato con verricello. Infine, è stato elitrasportato all’ospedale di Rovereto per accertamenti.

