Monopattini e strade: una relazione complicata

I monopattini elettrici sono una manna dal cielo per chi – in alternativa – dovrebbe camminare a piedi per tratti più o meno lunghi, per chi deve spostarsi continuamente nel centro città, per chi non riesce ad avere dei mezzi pubblici comodi a disposizione.

Alla fine, il monopattino può essere utile: si può parcheggiare lontano dal centro senza avere il pensiero di dover correre o di essere in ritardo; è comodo e pratico (nel baule delle auto ci sta che è una meraviglia); è elettrico e non va ad una velocità troppo elevata.

Il problema? Coloro che lo utilizzano senza criterio e senza curarsi del codice della strada.

Che ci si muova in centro oppure in zone più lontane, spesso capita di ritrovarsi con uno o più monopattini in mezzo alla carreggiata che non accennano a farsi da parte, oppure che procedono un po’ a zig-zag o alternando marciapiede e carreggiata in base alla comodità del momento.

Manca la capacità di comprendere che per quanto sembri un mezzo “innocuo”, resta comunque un mezzo di trasporto elettrico: ovvio che se i monopattini vanno a 20km/h allora questi non possono transitare al fianco di auto e moto su strade. Mancano le conoscenze riguardo al codice della strada: il ragazzo che è accidentalmente finito in autostrada (QUI articolo) è ovviamente un caso a parte ma di certo ben rappresenta l’ignoranza generale dei più giovani.

I monopattini vengono posti sullo stesso livello delle biciclette: dovrebbero transitare sulle ciclabili e non sulle strade e sui marciapiedi come spesso accade. Idem per i parcheggi: nonostante le multe, non è raro vedere monopattini lasciati sui marciapiedi o in posti in cui non dovrebbero stare. Anche i caschi: sarebbero obbligatori dal 14 ai 18 anni eppure di rado vengono utilizzati.

Manca la consapevolezza di base: in ogni cosa c’è un rischio ed ogni azione ha delle conseguenze.

Allora perché – specialmente i più giovani – invece che informarsi ed utilizzare questi mezzi in sicurezza preferiscono semplicemente iniziare ad usarli senza pensare alle macchine, alle moto, ai passanti e alle biciclette che potrebbero avere dei problemi nel condividere i propri spazi con persone così sconsiderate?

