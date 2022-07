Trento Aperta, in piazza Duomo arriva il Trento Summer Festival

Pubblicità

Weekend ricco di eventi imperdibili per gli amanti della buona musica: Piazza Duomo avrà l’onore di ospitare Francesco Gabbani, Michele Bravi e Gianna Nannini per il Trento Summer Festival

Al Teatro Capovolto di Piazza Battisti invece la bravissima Beatrice Venezi dirigerà l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. E ancora, tante attività all’aria aperta per tutta la famiglia con Monte Bondone village e Viote in festa, per chi preferisce rimanere in città, invece, mostre e visite guidate per tutti i gusti. Di seguito gli appuntamenti principali da giovedì 28 a domenica 31 luglio (per maggiori informazioni e per il calendario completo degli eventi: https://www.trentoaperta.it/):

Giovedì 28 – Visita guidata al Doss Trento, piacevole escursione in compagnia di un accompagnatore di territorio; ritrovo presso il parcheggio Zuffo alle 13.30. Visita alla mostra La Seconda guerra mondiale: l’esperienza trentina, presso le Gallerie di Piedicastello, alle 14.30 e 15.30. Una giornata speciale a Tridentum con Lucilla, caccia al tesoro nell’area archeologica; alle 16:30 presso S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas “Te l’ho giurato, ti ammazzerò!” – Femminile e canto popolare, salotto urbano in chiusura all’installazione SETTETÌ; alle 18 presso il Doss Trento Orchestra Haydn – Beatrice Venezi, musica dal vivo al Teatro Capovolto con il direttore di fama internazionale Beatrice Venezi; alle 21 in Piazza Battisti.

Venerdì 29 – Corsa in montagna con Elena Sassudelli, allenamento di gruppo con partenza dalla piazza di Piedicastello, ore 17 Musica delle stelle, appuntamenti musicali e picnic sotto le stelle con il Conservatorio Bonporti di Trento, dalle 17 presso la Terrazza delle Stelle, Monte Bondone UploadSound, musica dal vivo al Teatro Capovolto con il cantautore Il Grigio e il gruppo indie Cartapesta; ore 19 in Piazza Battisti Il Divin Purgatorio, concerto e dj set dalle 20 in Piazza Dante Francesco Gabbani – Trento Summer Festival, ore 21 in Piazza Duomo.

Sabato 30 – Monte Bondone village, giornata di attività e laboratori sul monte Bondone. Visita guidata centro storico Trento, in collaborazione con le guide turistiche di Trento. Lingue garantite: italiano ed inglese. Ritrovo alle ore 9.40 presso l’Infopoint di APT in Piazza Dante UploadSound, musica dal vivo al Teatro Capovolto con i gruppi le Libellule e La Famille; ore 19 in Piazza Battisti Il Divin Purgatorio, concerto e dj set in Piazza Dante dalle 21 Concerto d’estate di Borghi Acoustic Trio, alle 21 in Piazza dell’Argentario a Cognola Michele Bravi – Trento Summer Festival, ore 21 in Piazza Duomo.

Domenica 31 – Viote in festa, evento di mezza estate con spettacolo teatrale per bambini; dalle 10 presso il Giardino Botanico Alpino, Monte Bondone Silent play, spettacolo per bambini in forma inedita – indossando le cuffie si entrerà in un territorio incantato fatto solo di suoni; alle 11 e alle 16 presso il Giardino Botanico Alpino, Monte Bondone. Attività su prenotazione. Gianna Nannini – Trento Summer Festival, ore 21 in Piazza Duomo.