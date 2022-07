«Suicidio occidentale»: a Lavarone c’è Federico Rampini col suo libro

Pubblicità

Quarto appuntamento per la rassegna di Lavarone “Incontri d’autore“, venerdì 29 luglio, alle ore 17.30 nella piazza del Municipio (al vicino Centro congressi alla stessa ora in caso di maltempo).

Ospite dell’incontro il giornalista Federico Rampini, che presenterà l’ultimo suo libro “Suicidio occidentale“. Perché è sbagliato processare la nostra storia e cancellare i nostri valori.

Il libro: Il declino dell’Occidente è uno spettro che ci angoscia da tempo. Se un attacco nel cuore dell’Europa ci ha colto impreparati, è perché eravamo impegnati nella nostra autodistruzione. Il disarmo strategico dell’Occidente era stato preceduto per anni da un disarmo culturale.

L’ideologia dominante, quella che le élite diffondono nelle università, nei media, nella cultura di massa e nello spettacolo, ci impone di demolire ogni autostima, colpevolizzarci, flagellarci.

Secondo questa visione non abbiamo più valori da proporre al mondo e alle nuove generazioni, abbiamo solo crimini da espiare.

Questo è per Rampini il “suicidio occidentale“. L’aggressione di Putin all’Ucraina, spalleggiato da Xi Jinping, è anche la conseguenza di questo: gli autocrati delle nuove potenze imperiali sanno che ci sabotiamo da soli, rinunciando alle nostre certezze, cancellando la fiducia in noi stessi.

Sta già accadendo in America, arriverà anche in Europa.

Nel libro Rampini inserisce tanti accenni alla storia moderna e antica, in primis all’Impero romano, da cui trae presentimenti inquietanti ma anche ragioni di conforto, che seppe prolungare una dignitosa decadenza per quattro secoli, instillando rispetto e perfino timore reverenziale negli avversari che lo prendevano d’assalto. Perciò queste pagine dell’autore possono essere anche lette in controluce proponendo una speranza di sopravvivenza al di là della cruda analisi.

L’autore: Federico Rampini, editorialista del «Corriere della Sera», è stato vicedirettore del «Sole 24 Ore», editorialista, inviato e corrispondente de «la Repubblica» a Parigi, Bruxelles, San Francisco, Pechino e New York. Ha insegnato alle università di Berkeley, Shanghai, e alla Sda Bocconi.

È membro del Council on Foreign Relations, il più importante think tank americano di relazioni internazionali. Ha pubblicato più di venti saggi di successo, molti tradotti in altre lingue come i bestseller Il secolo cinese (Mondadori 2005) e L’impero di Cindia (Mondadori 2006). Tra i suoi libri più recenti, Quando inizia la nostra storia, La seconda guerra fredda , Oriente e Occidente , I cantieri della storia (Mondadori 2020) e Fermare Pechino . Ha prodotto e interpretato vari spettacoli teatrali, tra cui Trump Blues con suo figlio Jacopo, attore.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero, non è richiesta la prenotazione.