Solteri, Magnete e Centochiavi: degrado senza fine e baby gang in azione

Pubblicità

Pubblicità



Solteri, il Magnete e Centochiavi invase dal degrado.

A denunciarlo in Consiglio Circoscrizionale 12 – Centro Storico-Piedicastello è Nicola Vigorito, Consigliere Circoscrizionale Centro Storico-Piedicastello Capo gruppo PD-PSI, che il 27 luglio 2022 ha presentato un documento che concerne alcune problematiche rilevate nei 3 Rioni di Trento Nord, la cui soluzione o perlomeno la cui attenuazione, richiede un grande sforzo sinergico da mettere in campo su più fronti: educativo, culturale e di giustizia sociale, prestando particolare attenzione alle fragilità e allo smarrimento degli adolescenti, spesso lasciati soli ad un destino incerto e bramosi di contare e di essere riconosciuti.

Il documento è stato approvato all’unanimità, quindi con i voti della maggioranza di centro sinistra autonomista e con i voti della Lega e di F.d.I. segno inequivocabile del suo valido e trasversale significato.

Pubblicità Pubblicità

Nella premessa del documento Vigorito spiega che il lavoro è stata fatto su sollecitazione di un nutrito gruppo di residenti che hanno segnalato episodi preoccupanti di declino e degrado. Sotto il dettagliato elenco:

Schiamazzi nel parco Giosafat, soprattutto nelle ore serali e notturne, che si verificano quasi quotidianamente almeno fino alle ore 24.00 circa, per lo stanziamento di individui che abusano palesemente del consumo di alcol (che in base al regolamento comunale è rigorosamente vietato nei parchi) e droghe (queste ultime soprattutto col favore del buio e dell’abbandono del parco da parte delle famiglie). Il consumo di alcolici e stupefacenti agevola ovviamente quotidiani atteggiamenti di intemperanza: vociare continuo alterato, diverbi culminati talvolta in rissa, musica ad alto volume, il tutto chiaramente percepibile nelle palazzine adiacenti il parco e nelle vie circostanti.

Rifiuti nel parco Giosafat. Il frequente bivacco diurno e notturno culmina spessissimo in una situazione di degrado per via dei rifiuti abbandonati; i bidoncini esistenti risultano di dimensione insufficiente e per giunta non predisposti per la raccolta differenziata. Cosa ancora più grave è l’abbandono su tavoli, panche e zona gioco bambini di bottiglie in vetro, lattine, cartoni di pizza e altri rifiuti. Tali rifiuti spesso non vengono rimossi dagli avventori e, conseguentemente, quando il mattino seguente i genitori arrivano coi bambini per giocare, loro malgrado, devono rimuoverli se vogliono rendere la zona fruibile, decorosa e sicura per sé e per i bimbi.

Pubblicità Pubblicità



Episodi di bullismo e danneggiamenti a cose e persone. Si segnalano ricorrenti episodi di bullismo da parte di una baby-gang di quartiere soprattutto in zona Parrocchia dei Santi Martiri Anauniensi, Parco Giosafat, Scuole Gorfer, passeggiata Mesotrekking. Le vessazioni continue hanno riguardato e continuano a riguardare, bambini coetanei, persone deboli e anziani, intercettati all’uscita della Chiesa e della scuola o durante i giochi nel campo sportivo parrocchiale. Alcuni episodi hanno riguardato addirittura la funzione religiosa in corso e si sono spinti fino all’incendio dei cassonetti del parco, con l’intervento urgente dei pompieri per domare le fiamme alte e pericolose che si sono sprigionate.

Alcuni residenti ed esercizi commerciali hanno segnalato, inoltre, il lancio di sassi scagliati verso il condominio adiacente al parco (con la frantumazione dei vetri di una macchina regolarmente parcheggiata) ed alcune altre attività similmente censurabili. La preoccupazione è tanta e scaturisce dal pensiero che questi episodi, in primo luogo non restino isolati, ma molto probabilmente saranno reiterati e, secondariamente, che i danni restino impuniti e archiviati, purtroppo a carico di ignoti.

Scarsa illuminazione. Si ritiene insufficiente l’illuminazione pubblica di Via Solteri e Via Centochiavi (nelle ore notturne luogo di scorribande automobilistiche) fino al cavalcavia della Valsugana, in prossimità dell’inizio della pista ciclabile del parco di Melta, nonché della stradina sterrata che attraversa il parco Mattia Giosafat (lato sud dello stabile del Polo Tecnologico), che da Via Solteri conduce in via Pranzelores.

Pur avendo piena coscienza che l’origine di alcuni fenomeni di devianza e disadattamento sociale affondano le proprie radici nelle mille contraddizioni dell’era moderna, il cui tentativo di risoluzione richiederà un profondo e determinato sforzo sinergico sul fronte educativo, culturale e di giustizia sociale, la comunità non è disposta (e per questo ci chiede di intervenire) a rinunciare alle regole civili, presupposto fondamentale per lo sviluppo di una comunità pacifica, sana, solidale e democratica.

La circoscrizione dopo aver preso atto degli episodi propone al sindaco Franco Ianeselli di: ristrutturare e riqualificare il sistema di illuminazione (vecchio e troppo sbilanciato in alto) di Via Solteri e Via Centochiavi, fino almeno al cavalcavia della Valsugana, presso l’inizio della pista ciclabile del parco di Melta; Installare un nuovo ed efficiente impianto di illuminazione a led lungo la stradina sterrata che attraversa il parco Giosafat e che collega Via Solteri a Via Pranzelores, con l’installazione di una telecamera che tenga monitorata la medesima stradina e la maggior parte dell’area dove sono stati riscontrati i fenomeni sopradescritti; assegnare un vigile di quartiere che pattugli la zona e costituisca un punto di riferimento importante per la comunità, per segnalazioni e controllo delle situazioni più pericolose e problematiche, ad esempio il quotidiano e massiccio consumo di alcol, in prossimità dei giochi dei bambini che da regolamento comunale è rigorosamente vietato.

I consiglieri circoscrizionali chiedono anche al il Sindaco di farsi portavoce, presso il previsto Comitato di ordine pubblico provinciale, per esigere con determinazione l’intervento anche delle altre forze dell’ordine, adoperando tecniche e modi ritenuti più opportuni, al fine di scoraggiare (sia in orari serali che notturni) la frequentazione del parco da parte di individui dediti prevalentemente al consumo di alcol e droghe e a produrre continui schiamazzi e musica ad alto volume, soprattutto se oltre gli orari consentiti.

Si ritiene, infine, – si legge nel documento – che queste semplici proposte ed accorgimenti possano allievare e in parte prevenire i problemi sollevati, caratterizzati da ripetuti atteggiamenti oltraggiosi e degradanti per il quartiere e i suoi abitanti. Come si suol dire, sarebbe meglio prevenire futuri peggioramenti e scongiurare il rischio che anche i rioni di Trento nord diventino scenario di episodi di violenza, degrado e vandalismo.