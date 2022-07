Roberto Paccher festeggia le 105 candeline di Anna Smaniotto

Pubblicità

Festa di compleanno speciale per un’ospite della casa di riposo “San Giuseppe” di Roncegno: i 105 anni di Anna Smaniotto, una delle persone più longeve del Trentino. Oltre un secolo di vita davvero ben portato visto che la signora Anna ha vissuto da sola ed in autonomia sino allo scorso anno, quando per via di un infortunio domestico, ha scelto di trasferirsi in casa di riposo.

E alla festa specialissima ha voluto portare il proprio saluto ed augurio anche il vicepresidente del Consiglio regionale: “Mi ha fatto piacere festeggiarla con le nipoti, gli altri ospiti, il personale del San Giuseppe. Anna Smaniotto, a chi le chiede il segreto di tanta longevità, risponde con un’alzata di spalle ed un sorriso. Ha sempre lavorato, non si è mai sposata e alla sera prima di coricarsi racconta di essersi concessa spesso e volentieri un bicchierino di vino, rigorosamente rosso” chiosa il vicepresidente.

Il compleanno di Anna Smaniotto ci da l’opportunità di ricordare che in Trentino Alto Adige le donne hanno un’aspettativa di vita di 86.1 anni, mentre gli uomini di 83,8 anni.

