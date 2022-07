Predaia e Sfruz, ecco le indicazioni per la raccolta funghi

Pubblicità

I Comuni di Predaia e Sfruz hanno pubblicato un avviso nel quale comunicano che per la raccolta di funghi i non residenti in Provincia di Trento devono effettuare apposita denuncia, sostituita di fatto dal versamento di un corrispettivo commisurato ai giorni di raccolta.

Le somme da versare per la raccolta funghi, valide per tutto il 2022, sono: periodo di raccolta di un giorno 5 euro, tre giorni 10 euro, una settimana 20 euro, due settimane 30 euro, un mese 40 euro.

Il versamento può essere effettuato tramite PagoPA/MyPay, recandosi allo sportello di Coredo del Comune di Predaia (dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, mercoledì 14.30-16.30; 0463.468114 int.7) o ai pubblici esercizi convenzionati: Pineta Nature Resort (Tavon), Hotel Rifugio Sores (Tres), Bar Edicola Tabacchi Corrà (Smarano), Bar Centrale Vervò (Vervò), Hotel Sport Coredo (Coredo).

Sono esenti dal versamento i residenti o nati in un Comune della Provincia di Trento, comprovato da valido documento di identificazione; i proprietari o possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, comprovato da autocertificazione da compilare e portare con sé per eventuali controlli; i cittadini iscritti all’Aire di un Comune della provincia di Trento, comprovato da autocertificazione da compilare e portare con sé per eventuali controlli; i soggetti che godono del diritto di uso civico, nell’ambito del territorio di proprietà, comprovato da autocertificazione da compilare e portare con sé per eventuali controlli.

I Comuni possono inoltre rilasciare permessi speciali gratuiti ad associazioni ed enti aventi carattere culturale, scientifico, didattico, in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali e internazionali in campo micologico, per la durata delle manifestazioni medesime.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune di Predaia www.comune.predaia.tn.it