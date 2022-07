Nuovo vicario del prefetto: ieri la visita in Provincia di Massimo Di Donato

Pubblicità

Visita di cortesia ieri mattina in Piazza Dante a Trento del nuovo vicario del prefetto, Massimo Di Donato, che ha da poco accettato l’incarico nella nostra provincia dopo l’esperienza in qualità di capo di gabinetto presso la prefettura di Bologna.

Di Donato, accompagnato dal prefetto Gianfranco Bernabei, si è intrattenuto con il presidente della Provincia autonoma di Trento con il quale sono stati affrontati i temi della pubblica sicurezza e della protezione civile. Durante il colloquio si è parlato in particolare dell’ottima collaborazione fra le strutture dell’Amministrazione provinciale e quelle dello Stato, anche e soprattutto in situazioni di gravi emergenze come purtroppo la recente catastrofe in Marmolada.

Laureato in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, Di Donato ha conseguito un master in studi internazionali per pubblici funzionari ed è stato in passato vicario del prefetto a Frosinone e a Livorno.

