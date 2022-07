Nuovi temporali in arrivo sul Trentino

Pubblicità

Fino alle prime ore di sabato le Alpi saranno interessate da flussi occidentali a tratti umidi ed instabili. Dal pomeriggio di oggi e specie in serata o tarda serata potranno svilupparsi dei rovesci o temporali sparsi in lento movimento verso est: su aree ristrette potranno verificarsi precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento.

Le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi nella notte. Dalla tarda mattinata di domani, a cominciare da ovest, sono probabili precipitazioni che, in serata e nella prima parte della notte, potranno risultare diffuse e localmente a carattere temporalesco intenso.

Le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi ad iniziare da ovest nelle prime ore di sabato e poi risulteranno generalmente assenti almeno fino a mercoledì della prossima settimana.

Infatti da sabato e almeno fino a mercoledì prossimo è prevista l’espansione di un promontorio africano che determinerà condizioni di stabilità ed un progressivo e sensibile aumento delle temperature.

La protezione civile invita la popolazione a mantenere sempre l’attenzione nelle vicinanze dei corsi d‘acqua in montagna, qualora siano in corso i fenomeni descritti, che risultano difficilmente prevedibili.

Inoltre si ricorda che il numero unico per eventuali situazioni di emergenza è l’1.1.2, mentre chi si trova sul territorio dei cinque Comuni del Primiero può contattare il numero verde di emergenza 800 112000.

