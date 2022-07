Mercato del lavoro in Trentino: andamento positivo nel 1° trimestre dell’anno. Trainanti i pubblici esercizi

Pubblicità

Pubblicità



Nel primo trimestre 2022 il mercato del lavoro trentino continua a registrare un andamento positivo. La situazione emerge dai dati diffusi oggi da Ispat ( Isitituto statistiche della provincia autonoma di Trento)

In questo contesto, l’insieme dei dati provenienti dalle diverse fonti consente di evidenziare che dal lato dell’offerta di lavoro aumenta su base annua il numero degli occupati coinvolgendo entrambe le componenti di genere con intensità simili e questo si riflette positivamente sul tasso di occupazione.

In crescita sia gli occupati dipendenti, sia gli indipendenti; parallelamente, su base tendenziale prosegue la riduzione iniziata nei trimestri precedenti, delle persone in cerca di occupazione e degli inattivi in età lavorativa, migliorando così i rispettivi tassi. Su base congiunturale invece si registrano alcuni segnali di rallentamento: l’occupazione segna una flessione soprattutto nella componente maschile.

Pubblicità Pubblicità

Aumentano in modo importante i disoccupati maschi, mentre le femmine registrano una leggera diminuzione. In aumento anche l’inattività, cui contribuisce in maniera prevalente la componente maschile. Al 31 marzo 2022 anche le fonti amministrative registrano su base tendenziale una crescita dell’occupazione con le posizioni lavorative dipendenti che aumentano del 6,7% (+12.674 unità).

L’incremento, ad eccezione del settore agricolo, interessa tutti i comparti di attività e in particolare, come nel trimestre precedente, i pubblici esercizi; in termini di flusso, la domanda di lavoro delle imprese trentine registra nel primo trimestre 2022 una crescita ancora più accentuata (+58,7%), trainata dal comparto dei pubblici esercizi che sono tornati a una situazione di normalità dopo le restrizioni dovute alla pandemia.

L’aumento delle assunzioni è generalizzato per genere, cittadinanza, classi di età e contratto di inserimento lavorativo; La richiesta di cassa integrazione avanzata dalle imprese industriali continua a scendere ed è ormai confrontabile con quella dei periodi precedenti la pandemia.

Pubblicità Pubblicità



Nei primi tre mesi del 2022 sono state concesse 163.158 ore, il 16,0% in meno sul primo trimestre 2019 e il 20,5% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. Su base annua la flessione risulta molto più elevata e pari all’87,4%.

Nel primo trimestre 2022 il numero degli occupati supera le 238mila unità e cresce su base tendenziale del 7,5% coinvolgendo entrambe le componenti di genere con intensità pressoché simili (+7,4% i maschi e +7,7% le femmine).

Segnali meno positivi dal confronto congiunturale che evidenzia una riduzione del numero degli occupati dell’1,5%, dovuta principalmente alla diminuzione della componente maschile (-2,3%).

Per posizione professionale i dipendenti aumentano, su base tendenziale, del 7,7%, superando le 197mila unità; la crescita si affianca a quella dei lavoratori indipendenti (+6,8%) che si attestano oltre le 41mila unità.

Il tasso di occupazione (15-64 anni) è pari al 68,1% con un incremento su base annua di 5,7 punti percentuali (-1,3 punti percentuali in termini congiunturali), grazie ad entrambe le componenti di genere che crescono del 6,2% per i maschi e del 5,1% per le femmine. Ciò si riflette in un aumento del gap di genere di 1,1 punti percentuali, differenziale che invece, nel confronto congiunturale, registra una riduzione grazie al tasso femminile che guadagna 1,7 punti percentuali.

Nel confronto territoriale, il tasso di occupazione del Trentino si colloca su valori simili a quelli della ripartizione Nord-est (68,2%), mentre si conferma su livelli superiori rispetto alla media nazionale (59,1%).

Il numero delle persone in cerca di occupazione prosegue nella sua discesa iniziata nei trimestri precedenti e si attesta poco sopra le 9,6mila unità (-31,7% su base annua).

Tale riduzione è imputabile prevalentemente alla componente maschile (-47,1%). I disoccupati senza esperienza di lavoro, pur essendo l’insieme più contenuto dei disoccupati, registrano su base annua la riduzione maggiore (-42,1%), cui contribuisce la sola componente femminile (-90,0%) a fronte di un aumento di quella maschile (+48,0%).

Gli ex occupati, che rappresentano più della metà dei disoccupati complessivi, registrano un calo del 40,2%, determinato esclusivamente dalla componente maschile (-60,0%), mentre quella femminile cresce del 18,7%. Infine i disoccupati con precedenti esperienze lavorative (ex-inattivi) calano del 6,2% (rispettivamente -36,1% i maschi e +42,7% le femmine).

Il tasso di disoccupazione (15-74 anni) è pari al 3,9%, in riduzione di 2,1 punti percentuali su base annua (+0,7 punti percentuali in termini congiunturali). Nel confronto per genere il decremento è imputabile principalmente alla componente maschile (-3,5 punti percentuali).

Nel confronto territoriale, il tasso di disoccupazione del Trentino si distanzia sia rispetto alle regioni del Nord-est (5,1%), sia rispetto al livello registrato per l’Italia (8,8%). Le forze di lavoro, vale a dire l’aggregato che costituisce la popolazione attiva rappresentata dalla somma degli occupati e delle persone in cerca di occupazione, superano le 248mila unità, in crescita su base annua del 5,2% coinvolgendo entrambe le componenti di genere con intensità diverse (+3,4 per i maschi e +7,3% per le femmine).

Tale andamento è influenzato dall’aumento del numero degli occupati (+7,5%) che controbilancia la riduzione delle persone in cerca di occupazione (-31,7%).

Gli inattivi in età lavorativa si attestano oltre le 99mila unità e diminuiscono su base annua del 13,5% coinvolgendo entrambe le componenti di genere con la stessa intensità (-13,5%). Il tasso di inattività (15-64 anni) diminuisce così su base annua di 4,4 punti percentuali, portandosi al 29,1% grazie al maggior contributo della componente femminile (-5,1 punti percentuali), cui si affianca quello maschile pari a -3,7 punti percentuali.

La riduzione del numero degli inattivi coinvolge prevalentemente l’insieme delle forze di lavoro potenziali, che comprende sia coloro che rinunciano a cercare attivamente un lavoro, perché scoraggiati, ma che sarebbero disponibili a lavorare, sia coloro che cercano un lavoro ma che non sono immediatamente disponibili.

Tale aggregato si attesta oltre le 11mila unità (-55,4% su base annua) e, unito alle persone in cerca di occupazione, fornisce la misura dei soggetti potenzialmente impiegabili nel processo produttivo. Gli inattivi in senso stretto invece, cioè coloro che in età lavorativa non cercano un impiego e non sono disponibili a lavorare nemmeno se ne avessero le opportunità, superano le 88mila unità e diminuiscono dell’1,3% su base tendenziale.

Nel confronto territoriale il tasso di inattività del Trentino si colloca su un livello superiore all’analogo tasso per il Nord-est (28,1%) ma conferma la sua distanza positiva rispetto al tasso di inattività nazionale (35,1%).