Maltempo nell’Alto Garda: numerosi gli interventi per allagamenti e smottamenti

Pubblicità

Pubblicità



Il forte temporale che si è abbattuto nella tarda serata e nella notte tra mercoledì e giovedì sull’ Alto Garda e in altre zone della provincia ha costretto agli straordinari le diverse squadre del corpo dei vigili del fuoco di Riva del Garda.

Con una quindicina di uomini, i vigili del fuoco di Riva del Garda sono stati infatti chiamati ad intervenire su una ventina di interventi causati dal maltempo e concentrati nella parte nord-ovest della cittadina. In supporto, per a far fronte delle numerose chiamate, sono arrivati anche i colleghi dei corpi di Arco e Tenno.

L’intervento più complesso ha riguardato una colata di acqua e fango di circa 30-40 cm che ha invaso le cucine, sala da pranzo e alcune camere sotto livello strada del Surf Hotel Pier situato sulla 45 bis della gardesana Occidentale tra Riva e Limone sul Garda, proprio sul confine provinciale tra Trentino e Lombardia.

Pubblicità Pubblicità

Lo smottamento sarebbe stato causato dall’intasamento del torrente che scorre nel retro della struttura ricettiva. Per precauzione sono stati evacuati anche tutti gli ospiti della struttura .

Numerosi smottamenti anche lungo la gardesana occidentale: gli uomini della protezione civile e la gestione strade della provincia hanno lavorato duramente per liberare la statale dal materiale e dal fango.

Anche lungo la strada provinciale 37 del monte Tombio a Deva si sono verificati degli smottamenti che hanno reso impraticabile la provinciale fino al completo sgombero avvenuto poi nella notte.