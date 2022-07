Lavori viadotto Montevideo, Ambrosi (FdI): «Serve una rapida soluzione per i pendolari e gli esercenti della Valle dei Laghi»

Pubblicità

Dopo un anno esatto ritornano i forti disagi dovuti ai lavori per il viadotto Montevideo. Lavori durati tutta la scorsa estate da cui, apparentemente, non si è appreso nulla in termini di gestione della viabilità. (ne abbiamo parlato ieri in un articolo)

Il problema riguarda però chi arriva da nord e dalla valle dei Laghi: sarà davvero possibile resistere e sopportare questa situazione fino al prossimo 10 settembre, con inevitabili colonne e rallentamenti specialmente nelle ore più trafficate?

A quanto parte, però, quest’anno la situazione sembra essere persino peggiore di quella dello scorso anno: ad oggi le colonne arrivano a rallentare il traffico in arrivo di oltre 45 minuti.

Fortissime le criticità per i tanti pendolari che quotidianamente devono raggiungere la città di Trento per lavoro, con tempi di percorrenza anche triplicati dal Bondone, dalla Valle dei Laghi e di Cavedine, dall’Alto Garda e dalle Giudicarie.

Le critiche arrivano anche dal gruppo consigliare di Fratelli d’Italia che in una nota a firma di Ambrosi, Cia e Rossato spiega che «Non è possibile andare avanti con decine e decine di auto incolonnate fino al 10 settembre (quando è prevista la conclusione dei lavori), in particolar modo in un periodo di caldo torrido ed iperinflazione sui carburanti che sta mettendo in ginocchio le famiglie trentine. Una soluzione deve essere trovata, e in fretta, per evitare il ripetersi dei disagi a cui assistiamo. Serve immediatamente l’implementazione di una viabilità efficiente che consenta un deflusso molto più celere delle auto e dei mezzi pesanti».

Fratelli d’Italia chiede da subito un’esenzione totale o una compartecipazione alla spesa sostenuta dai dipendenti (pubblici e non) per usufruire dei mezzi pubblici, se questi per necessità sono costretti a transitare per la zona del cantiere al fine di recarsi sul luogo di lavoro.

Ciò incentiverebbe forme di mobilità sostenibili e virtuose, alleggerendo nel contempo il traffico automobilistico in entrata e uscita da Trento.

«Chiediamo inoltre un utilizzo più estensivo dello smart working per i pendolari dipendenti della pubblica amministrazione – aggiunge Alessia Ambrosi (nella foto) – che giungono a Trento dalla Gardesana e le cui mansioni consentano la possibilità di lavorare efficientemente da casa. Spiace constatare infine una tendenza a sottovalutare e mettere in secondo piano le esigenze del territorio della Valle dei Laghi e di Cavedine ed il suo ruolo strategico».

«Il mio pensiero va, in particolare – conclude Ambrosi – ai tanti esercenti presenti sulla Gardesana Occidentale che sono stati colpiti duramente dalle restrizioni imposte per il Covid e che confidano in una stagione estiva positiva, alimentata dal “turismo di passaggio” in una zona ricca di meravigliosi elementi naturali ed affascinanti tradizioni. Pendolari ed esercenti della Valle dei Laghi e di Cavedine meritano una soluzione rapida ed efficace che finalmente prenda in considerazione le loro esigenze».