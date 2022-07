La Vallarsa festeggia un altro evergreen: il 29 luglio un nuovo centenario a Camposilvano, gli auguri dei compaesani

Pubblicità

In Italia, l’aspettativa di vita è una delle più alte: significa che viviamo bene e che da noi è più probabile che altrove riuscire a raggiungere la vecchiaia in buona salute.

Purché si sappiano gestire gli inevitabili cambiamenti. Per continuare a stare bene, infatti, non bisogna lasciarsi andare, ma bisogna mantenersi attivi mentalmente e fisicamente. Questo non è giovanilismo, ma è un sano approccio alla vita, che può rendere più lieve il peso degli anni, impedendo alla rassegnazione di fronte all’età che avanza e al senso di perdita per ciò che non è più di prendere il sopravvento.

È evidente che il contesto in cui si vive e la storia personale possono anticipare o posticipare l’età in cui si diventa “anziani”: gli stili di vita fanno la differenza!

A Camposilvano, evidentemente, ne sanno qualcosa, vista la vitalità e la longevità dei suoi molti anziani in ottimo stato di salute! E, giustamente, per chi raggiunge la straordinaria soglia dei 100 anni, i compaesani organizzano per lui una bella festa sabato 30 luglio.

La saggezza popolare, con molti proverbi, ci insegna che per ogni età c’è il giusto comportamento e, soprattutto, che gli anziani sono il nostro scrigno di buonsenso, di esperienza, di insegnamenti.

Grazie dunque a tutti i nostri nonni, e soprattutto tanti auguri a Cornelio che, ancora oggi attivo nel suo campo, venerdì 29 luglio festeggerà i suoi 100 anni in piena forma! L’augurio arriva Marvi Zanoni a nome di tutta la comunità

