La salute multidimensionale, ambiente, corpo, spirito e mente: i pilastri dell’uomo del terzo millennio

Pubblicità

Pubblicità



Come mantenersi in salute nel Terzo Millennio? A questa domanda risponde il convegno “La salute multidimensionale”, in programma sabato 30 luglio dalle 9.45 alle 16.45 presso la “Pineta Conference Area” di Pinzolo (TN), nell’ambito del Dolomiti Wellness Festival, organizzato da Treventur – Trentino Eventi Turismo, in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio e il Comune di Pinzolo.

Prevenire, curare e guarire la persona e consentirle di raggiungere uno stato psico-fisico ottimale è l’obiettivo dell’incontro, che riunisce in una sola giornata medici autorevoli ed esperti. Al centro il benessere come scelta proattiva e consapevole di uno stile di vita sano, sostenuto dalla natura, che sa prendersi cura di corpo, spirito, mente.

Il convegno è un incontro aperto a tutti, ma anche un’occasione di formazione per medici e tutti gli operatori del settore, con al centro il concetto di Wellness come “ricerca attiva di iniziative, scelte e stili di vita che conducono a uno stato di salute olistica”, così come definito dal Global Wellness Institute (GWI).

Pubblicità Pubblicità

“Sabato 30 luglio si parlerà non solo di salute del corpo e longevità, ma anche di ecopsicologia, resilienza, fiducia e consapevolezza di sé per un benessere a tutto tondo – dichiara Anna Ciech, CEO & Event Manager Treventur – Movimento, alimentazione, benessere interiore in equilibrio fra loro permettono infatti di ottenere uno stato di salute ottimale, con effetti particolarmente efficaci e testabili in un contesto favorevole come quello sano e naturale del Trentino, in particolare di questa valle ai piedi delle Dolomiti di Brenta ricca di acqua, elemento essenziale per la vita”.

La tavola rotonda pomeridiana verterà sul confronto per definire un metodo replicabile di indagine sul livello di benessere della persona e promuovere maggiore consapevolezza sulla nostra salute.

L’appuntamento, coordinato da Paola Rizzitelli, consulente, scrittrice e formatrice esperta di Wellness Economy, prevede la partecipazione di autorevoli medici e relatori, con il patrocinio di SIMPeSV (Società Italiana di Medicina di Prevenzione e degli Stili di Vita) e FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale.

Pubblicità Pubblicità



Sono stati invitati ad aprire il convegno Stefania Segnana, Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia autonoma di Trento, e Antonio Ferro, direttore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, altri due fra i maggiori enti patrocinatori dell’evento.

Interverranno, nell’ordine: Dr. Paolo Zavarella, Presidente AIMeF (Associazione Italiana di Medicina Forestale); Dr. Gallieno Marri, Vice-presidente SIMPeSV (Società Italiana di Medicina di Prevenzione e degli Stili di Vita); Marcella Danon, Psicologa, scrittrice, docente di Ecopsicologia all’Università della Val d’Aosta; Pino Dellasega, Sportivo, formatore, ideatore di Brain Walking, esperto di Resilienza; Dr. Francesco Galvanini, Referente scientifico BEMER Italia, specialista in Medicina Interna, esperto e operatore di Medicina Funzionale Integrata Eziopatogenetica su base psicosomatica; Dr. Francesco Landi, Direttore di Medicina interna geriatrica al Policlinico Gemelli di Roma, Dipartimento Scienze dell’invecchiamento, neurologiche, ortopediche; Dr. Claudio Pagliara Oncologo, presidente MON (Medicina Olistica Nazionale).

Per info e iscrizioni si può consultare questo link La salute multidimensionale – Treventur Trentino Eventi Turismo

L’intero programma del Dolomiti Wellness Festival, che prevede quattro aree (benessere, activity, incontri e svago), e come partecipare è scaricabile qui: www.dolomitiwellnessfestival.it

Treventur – Agenzia formata da professionisti del turismo e dell’ospitalità, esperti nell’organizzazione di meeting e convention, outdoor experience e team building nella natura destinati alle imprese, nonché di attività, eventi e format di marketing territoriale per dare nuova linfa ai sistemi locali. Ormai un punto di riferimento in Trentino, l’agenzia da oltre 30 anni lavora a contatto con Enti pubblici e privati, Aziende, Associazioni, Circoli, CRAL, Agenzie Viaggi, Incentive House, DMO, Alberghi. Per informazioni www.treventur.it

Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo – Azienda per il Turismo è un’organizzazione di Destination Management che, attraverso decisioni strategiche, organizzative ed operative, contribuisce allo sviluppo, alla comunicazione e alla promozione dell’ambito turistico Madonna di Campiglio, che si estende dalle Dolomiti di Brenta al lago d’Idro comprendendo Pinzolo, la Val Rendena, le Giudicarie e la Valle del Chiese. L’organizzazione è formata da tanti volti, nomi e competenze con in comune la passione per la montagna e il turismo. Per informazioni www.campigliodolomiti.it