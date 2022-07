Interventi su serbatoi, fognature e rete acquedottistica a Ton

Pubblicità

L’obiettivo? Poter contare su un sistema acquedottistico all’avanguardia, che riduca al minimo gli sprechi e garantisca un servizio efficiente ai cittadini.

Il Consiglio comunale di Ton ha approvato all’unanimità alcuni interventi fondamentali sulla rete idrica, un tema diventato di primaria importanza nell’ultimo periodo, caratterizzato purtroppo da una crescente carenza idrica.

Il primo intervento riguarda la sostituzione della condotta di adduzione dal serbatoio di Toss a quello di Forbin e la manutenzione straordinaria dei serbatoi di Castelletto, Moncovo, Nosino e Forbin.

Il progetto, redatto dall’ingegner Alessandro Rosati, prospetta una spesa complessiva di 600 mila euro (449.131,23 euro per lavori e 150.868,77 euro come somme a disposizione dell’amministrazione).

I lavori in programma consistono nella costruzione di una nuova condotta di adduzione dal serbatoio ripartitore di Toss a quello di Forbin. Sarà poi sostituito il ramo di adduzione che dal serbatoio di Forbin porta l’acqua fino al paese di Vigo di Ton e verranno eseguiti degli interventi di manutenzione funzionale sui serbatoi di Forbin, Castelletto e Moncovo.

Il secondo progetto, redatto dall’ingegner Andrea Zanetti, riguarda invece i lavori di realizzazione della rete di fognatura bianca, nera e acquedottistica nell’abitato di Vigo, che consiste nel completamento delle reti nelle zone wp9 e wp10.

In concomitanza con il rifacimento dei sottoservizi, verranno posati anche i cavidotti per la futura rete di fibra ottica. Il costo previsto per i lavori ammonta complessivamente a 714.447,45 euro.

Il sindaco di Ton Ivan Battan si dice soddisfatto degli interventi previsti e speranzoso di ottenere i finanziamenti necessari. «Per quanto riguarda le fognature di Vigo, si tratta della prosecuzione dell’appalto precedente, un’opera che rientra in un intervento più ampio per il quale cercheremo di ottenere le risorse a livello provinciale – spiega il primo cittadino –. È già finanziato sul Fondo di Riserva, invece, l’intervento sui tubi di adduzione. Parliamo di un collegamento vetusto, che manifesta costantemente delle criticità e che richiede tamponamenti continui».

L’auspicio del primo cittadino è di riuscire a migliorare la situazione idrica del Comune. «Ton ha sempre accusato problemi idrici nel periodo estivo, quest’anno ancora di più – rivela Battan –. Sono dispiaciuto delle continue chiusure, necessarie per garantire un flusso minimo alle abitazioni. Ai cittadini chiedo pazienza, ma anche sensibilità nel rispettare le ordinanze che vengono emesse».