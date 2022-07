Gas, dalla riduzione del riscaldamento, al coprifuoco fino al taglio dell’illuminazione dei lampioni: il progetto italiano per ridurre i consumi

Pubblicità

Se con il piano di emergenza europeo, l’Italia dovrà risparmiare il 7% rispetto alla media annua rispetto agli ultimi cinque anni, anziché il 15% proposto inizialmente, anche il Governo italiano sta studiando un progetto per far fronte all’Austerity del gas.

In linea generale, l’Italia dovrà fare a meno di circa 5 miliardi metri cubi di gas, taglio sarà concentrato nel periodo dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023.

A questo, si aggiunge anche il piano del Governo che dovrebbe prevedere più step. Tra le misure in agenda il taglio fino al 40% all’illuminazione dei lampioni nelle città e nei musei, la riduzione nel periodo invernale del riscaldamento a 19 gradi per gli uffici pubblici e di due gradi per le abitazioni.

Tra le varie ipotesi, ancora non confermate, anche la chiusura anticipata dei negozi e dei locali privati. Nel caso più estremo si sta valutando l’ipotesi di chiudere gli uffici pubblici alle 17.30, i locali alle 23 e i negozi alle 19.

L’unica cosa che non sembra essere prevista è la riconversione degli impianti a gas che Cingolani chiarisce: “Non riconvertiamo niente. Utilizziamo le nostre centrali a carbone ancora in funzione un po’ più di quello che avevamo previsto“.