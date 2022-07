Emergenza gas, raggiunto l’accordo per il piano europeo: ecco cosa succede all’Italia

Pubblicità

Pubblicità



Dopo le divisioni sulla riduzione del 15% dei consumi di gas, è stato finalmente raggiunto l’accordo per il piano di emergenza europeo. I Ministri dell’Energia dell’Ue hanno confermato l’accordo sul taglio del 15% per il prossimo inverno, prevedendo però alcune deroghe per gli Stati in particolari situazioni, tra cui l’Italia.

L’accordo viene comunicato in una nota scritta dalla presidenza ceca del Consiglio dell’Unione: “Gli Stati membri hanno concordato di ridurre la domanda di gas del 15% rispetto al consumo medio degli ultimi cinque anni con misure di propria scelta. Tutti i Paesi dell’Ue faranno del loro meglio per raggiungere le riduzioni, il Consiglio ha specificato alcune esenzioni e possibilità per richiedere una deroga all’obiettivo di riduzione obbligatorio, per riflettere le situazioni particolari degli Stati membri e garantire che le riduzioni di gas siano efficaci”.

L’eccezione invece, è prevista per quegli Stati che non sono interconnessi alla rete del gas di altri Paesi europei che possono essere considerati come esentati, in quanto non sarebbero in grado di liberare volumi di gasdotto significativi.

Pubblicità Pubblicità

Eccezione che sarà valida anche per i Paesi in cui le reti elettriche non sono sincronizzate con il sistema europeo e dipendono dal gas per la fornitura di energia elettrica.

Di conseguenza, se si dimostra di disporre di interconnessioni limitate con gli altri Paesi, gli Stati interessati possono chiedere una deroga. In questo caso, il taglio dei consumi scende dal 15% al 7%. Sul nuovo piano, Cingolani si ritiene soddisfatto, anche perché all’interno del testo viene fatto un rifermento al “price cap” ( il tetto al prezzo del gas).