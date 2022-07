Cade con la bicicletta, per evitarlo un’auto finisce fuori strada. Ferito un 60 enne

Pubblicità

Il brutto incidente ciclistico è accaduto nel pomeriggio di ieri mercoledì 27 luglio intorno alle 15:15 , in valle di Sole sulla strada che da Ossana porta a Cusiano.

Un ciclista 60 enne mentre stava pedalando lungo la sede stradale ha perso il controllo della sua bicicletta finendo rovinosamente a terra sull’asfalto.

Una vettura che stava sopraggiungendo, fortunatamente a bassa velocità, per evitare l’impatto con il ciclista ha sterzato bruscamente a destra finendo sul marciapiede.

Il ciclista è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che vista la gravità della caduta hanno attivato l’elisoccorso partito da Mattarello e atterrato nelle vicinanze dell’incidente.

In supporto ai sanitari e al personale dell’elicottero sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Ossana. Dopo essere stato stabilizzato il 60 enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Chiara per ricevere le cure del caso.

Per accertare la dinamica sono intervenute le forze dell’ordine.

