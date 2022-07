Alto Adige, tragedia in montagna: trovato morto un turista tedesco 50enne disperso in Val Pusteria

Pubblicità

Un turista tedesco di 50 anni, disperso da ieri durante un’escursione in Val Pusteria, questa mattina è stato ritrovato morto. A quanto si apprende l’uomo era partito con la sua bicicletta verso la località Vila di Sopra, per poi non fare più ritorno.

Le ricerche sono cominciate nella serata di ieri verso le 22, quando nei pressi della malga Haidacher è stata trovata la bicicletta che l’uomo avrebbe lascito per raggiungere a piedi la vetta Croda Nera.

Nella prima mattina di oggi, 28 luglio, invece il tragico ritrovamento della salma dell’uomo localizzata e recuperata dall’elisoccorso ai piedi di una parte.

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare, ma probabilmente durante la scalata, il 50enne è scivolato, precipitando per 200 metri, una caduta fatale. Sul posto, è intervenuto anche il Soccorso alpino della Guardia di Finanza e i carabinieri.