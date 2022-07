Accantonamento 100 milioni di euro, Fugatti: «Operazione prudenziale per il rischio di inflazione, energia e costo delle materie prime in ottobre»

Pubblicità

Ha occupato quasi l’intera mattinata di oggi in Consiglio provinciale la trattativa sugli ordini del giorno, che nella ratio dei proponenti intende accelerare l’esame della manovra di assestamento della Provincia in discussione in questi giorni.

Alla ripresa nella tarda mattinata il Presidente del Consiglio Kaswalder ha dato la parola al Presidente della Giunta Maurizio Fugatti per la replica.

Il capo dell’Esecutivo ha risposto ad alcuni rilievi a suo dire “strumentali” rivolti al suo operato da alcuni consiglieri intervenuti in discussione generale, come l’assenza nella sua relazione di riferimenti alla guerra in Ucraina, la mancanza di commenti sulle recenti vicende del governo Draghi o la presunta giustificazione dell’azione amministrativa con gli eventi negativi accaduti in questi ultimi quattro anni.

Quanto all’accantonamento del fondo di 100 milioni di euro ha replicato che si tratta di un’azione prudenziale e una scelta di responsabilità da difendere con convinzione e forza, in considerazione del grave rischio che a ottobre la situazione legata ad inflazione, energia e costo delle materie prime, con la complicità del conflitto ucraino in atto, possa ulteriormente complicare il quadro economico.

Ha poi respinto l’accusa di mancanza di progettualità e di visione rivolta al suo esecutivo dalle minoranze, ricordando le numerose iniziative ed accordi di valorizzazione del territorio realizzati dall’amministrazione da lui guidata: la riforma delle gestioni associate; la riforma sanitaria, con gli sforzi per superare il problema di carenza di medici ed infermieri o quello delle liste di attesa, l’accordo per l’Università di medicina, il rinnovo contrattuale, il miglioramento del dato sulla mobilità passiva (-15%); l’accordo fiscale con lo Stato assieme a Bolzano (110 milioni di euro in meno) o l’accordo triennale sulla neutralità fiscale; l’accordo sull’A22; le numerose iniziative in risposta agli stati generali per la montagna (come la riapertura della Bailo in Tesino e le numerose opere pubbliche e di viabilità sul territorio in un’ottica di prospettiva, tra le quali l’impostazione del tema del collegamento Trento-Bondone); gli accordi sulle energie rinnovabili con Bim e artigiani nell’ottica di una nuova visione del mondo dell’energia sostenibile; le risorse a sostegno di agricoltura e zootecnia; il risalto delle iniziative culturali, primo su tutte il successo del Mart sempre esaurito.

