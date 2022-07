Val Daone: 30 scout recuperati nella notte, ‘tutto è bene quel che finisce bene’

Pubblicità

Sarà sicuramente una di quelle esperienze difficili da dimenticare, quella che si sono ritrovati ad affrontare nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 luglio 2022 una trentina di scout.

I ragazzi, visto l’arrivo di un violento temporale con tanto di fulmini, forte vento e pioggia, si erano rifugiati presso Malga Stabolone e Malga Nova.

A recuperarli sono stati i vigili del fuoco di Praso, Daone, Pieve di Bono, Roncone e gli operatori del Soccorso Alpino della Stazione Valle del Chiese.

I giovani scout, ritrovati verso mezzanotte, sono stati poi fatti rientrare in valle. Fortunatamente, nessuno è risultato essere ferito: i ragazzi erano solo un po’ infreddoliti.

“Siamo stati allertati dalla centrale alle 23:05 per soccorso a persone, in collaborazione con i corpi di Daone, Pieve di Bono, Roncone e Soccorso Alpino. per fortuna tutto si è risolto per il meglio anche grazie alla sinergia tra le forze per in campo.” hanno poi scritto sulla loro pagina Facebook i vigili del fuoco di Praso.

