Spreco di acqua segherie a Levico e Novaledo: Degasperi prende una «cantonata»

Pubblicità

Pubblicità



Allarme siccità? A Levico e Novaledo si irriga da mesi il legname di Vaia abbandonato nei depositi con un spreco di rirose pubbliche notevoli in un momento di forte siccità. Questa era la ratio dell’interrogazione (n° 3867) presentata al consiglio provinciale il 22 luglio da Filippo Degasperi.

Nella premessa Degasperi denuncia che «nei due siti, identificati a Levico in località “Lochere” e a Novaledo, si starebbe praticando periodicamente e da lungo tempo l’innaffiamento dei tronchi» chiarendo anche che «si tratta di una pratica comune nelle segherie e utilizzata per il mantenimento di una certa umidità del legno. Una prassi normalissima se non fosse che quel legname, stando alle testimonianze, sarebbe abbandonato nei depositi da mesi e da altrettanto tempo sottoposto ad innaffiatura».

Ma a preoccupare la popolazione per Degasperi sarebbe soprattutto lo spreco d’acqua dovuto alle continue irrigazioni, in un periodo di estrema crisi idrica per il territorio. «Tant’è vero che – spiega ancora Degaperi – particolare che contribuisce a rendere tragicomica la vicenda, lo stesso comune di Levico ha recentemente emanato un’ordinanza (n.205/2022) avente ad oggetto “Limitazioni utilizzo acqua potabile”».

Pubblicità Pubblicità

Fin qui tutto bene, anzi, giusto intervenire contro lo spreco di risorse pubbliche specialmente dopo l’ordinanza del sindaco. Purtroppo però il consigliere Degasperi pare abbia preso una terribile «cantonata». A confermarlo è stato Roberto Paccher della lega che è intervenuto in difesa delle segherie che sono incolpevoli dei fatti ascritti (con tanto di foto) da Degasperi.

«Un’interrogazione male informata e che suscita preoccupazione tra chi lavora in quel settore in un periodo non facile. Il consigliere Filippo Degasperi farebbe meglio ad informarsi meglio prima di produrre atti ufficiali di questo tenore». Non usa mezzi termini il consigliere della Lega Roberto Paccher nel commentare ad un’interrogazione dell’esponente politico eletto in Provincia con i Grillini e poi uscito dal movimento.

“Degasperi non fa un buon servizio alla comunità paventando lo spreco di acqua, in un periodo siccitoso, per innaffiare del legname conservato in alcune segherie della Valsugana, in questo caso a Levico Terme e a Novaledo. Al consigliere sarebbe bastato chiedere e avrebbe saputo che l’acqua per evitare il deperimento del legname (e si tratta di alberi abbattuti in seguito alla tempesta Vaia) viene ottenuta da un apposito pozzo, gestito e pagato dagli imprenditori che si adoperano di salvare i tronchi. E che l’acqua che non viene assorbita filtra nel terreno per essere di nuovo assorbita dal pozzo in questione. Nessuno spreco dunque ed invece preoccupazione tra le diverse decine di lavoratori delle segherie che hanno saputo della mal indirizzata accusa di spreco fatta da Degasperi. Quando si dice che “un bel tacer….” chiude Paccher.

Pubblicità Pubblicità