Sanità Trentino: i sindacati in piazza per chiedere maggiori investimenti

Gli esponenti di Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl del Trentino, assieme ai portavoce dei sindacati dei pensionati, Spi, Fnp e Uil pensionati, sono scesi in piazza sotto il palazzo della regione a Trento per chiedere alla Giunta provinciale un cambio di passo nel settore della sanità. (clicca qui per sentire il discorso di Diaspro)

La protesta era stata annunciata nei giorni scorsi in relazione alla variazione del rapporto tra infermieri e pazienti nelle Rsa e nelle Apsp del territorio, aumentato a causa della carenza di personale sanitario.

“C’è un’emergenza sul territorio, che si chiama sistema sanitario assistenziale che va messo in sicurezza. Fino ad oggi, questa Giunta si è dimostrata sorda all’idea di confrontarsi con gli attori di tutto il sistema sanitario. Noi chiediamo un piano straordinario di azioni perché così non si può andare avanti con misure tampone, privatizzazioni e abbassamento parametri. Servono investimenti, implementando il fondo per le assunzioni e per mettere in sicurezza il personale sanitario. Per fare questo, non ci sembra opportuno mettere da parte 100 milioni di euro per campagna elettorale“, ha spiegato il segretario provinciale della Fp Cgil, Luigi Diaspro (qui l’intervista integrale)

