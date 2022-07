Sabato 30 luglio a Cles inizia la rassegna di musica classica “Arturo Benedetti Michelangeli” con il Coro della S.A.T.

Pubblicità

Ritorna nelle suggestive Valli Trentine di Rabbi, Peio, Sole, Non, Giudicarie e Altopiano di Lavarone, un appuntamento musicale ‘classico’ anche nel nome: per gli appassionati e non solo, sta per iniziare l’11° Festival Internazionale di Musica Classica intitolato “Omaggio all’Arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli” che vedrà esibirsi nei mesi di luglio e agosto alcuni tra i più leggendari pianisti mondiali, guidati dal Direttore Artistico Stefano Biosa.

L’eccezionale rassegna internazionale in memoria di Arturo Benedetti Michelangeli ospita anche quest’anno, per la sua 11^ edizione, alcune delle più brillanti stelle del concertismo internazionale, di scena a Rabbi, Peio, Dimaro Folgarida, Malé, Cles, Storo, e Lavarone, quali il Coro della S.A.T. Grigory Sokolov, Irina Lankova, François-Joël Thiollier, Gala Chistiakova, Stephen Kovacevich, Valentin Silvestrov & Friends, Vladimir Krpan, Alexey Chernov, Vitaly Pisarenko, Dinara Klinton, Emanuil Ivanov, che si esibiranno in altrettanti imperdibili concerti di altissima qualità.

In questa edizione si renderà uno speciale tributo al grande compositore ucraino Valentin Silvestrov, ospite del festival in esclusiva italiana.

L’undicesima edizione del Festival Internazionale Omaggio all’Arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli presenta tredici concerti di altissima qualità, quattro incontri di speciale interesse e altri eventi di rilievo.

Nel cartellone spiccano l’attesissimo ritorno dell’eccelso Grigory Sokolov: il geniale interprete sarà presente per l’ottavo anno consecutivo.

Inoltre, in esclusiva italiana, il celebre compositore ucraino Valentin Silvestrov, tra i massimi ‘poeti del suono’ del nostro tempo, che eseguirà al pianoforte una scelta di propri brani alternandosi con quattro strabilianti interpreti. Infine, un gran maestro americano: Stephen Kovacevich, parteciperà per la prima volta alla rassegna.

Il concerto di apertura si terrà a Cles, ed è affidato al pluridecorato Coro della S.A.T. di Trento diretto dal Maestro Mauro Pedrotti, che proporrà canti popolari e alpini armonizzati da grandi musicisti tra cui il Maestro Arturo Benedetti Michelangeli.

Seguirà a Peio il ritorno del pianista croato Vladimir Krpan che proprio di Michelangeli è stato uno degli allievi più brillanti. A Rabbi il travolgente Alexey Chernov rende omaggio ad Alexandr Scriabin nel 150° anniversario della nascita.

Quest’anno il formidabile virtuoso François-Joël Thiollier interpreta a Lavarone le tre ‘B’ della musica tedesca (Bach, Brahms, Beethoven) accanto a pagine di Mozart e Chopin.

Uno speciale evento si svolgerà a Cles: ‘Valentin Silvestrov & Friends’, un unicum del panorama italiano, vedrà alternarsi alla tastiera lo stesso celebrato maestro ucraino accanto ad Alexey Chernov, Vitaly Pisarenko, Gala Chistiakova e Dinara Klinton, per una straordinaria serata dedicata all’amore per la grande musica ed all’amicizia tra i popoli, dall’alto significato simbolico per un messaggio universale di speranza.

Il maestro Silvestrov sarà protagonista anche due giorni prima ad una conferenza-incontro sulla sua vita musicale. Vitaly Pisarenko tornerà quindi di scena a Malè per un raffinato recital con musiche di Schubert e Liszt. Gala Chistiakova si esibirà a Storo con capolavori di Chopin, Stravinsky e Scriabin; infine Dinara Klinton a Dimaro con pagine di Mozart, Beethoven, Rachmaninov e Prokofiev.

L’incomparabile Grigory Sokolov torna nella magica chiesa di San Bernardo di Rabbi con le Variazioni ‘Eroica’ di Beethoven, gli Intermezzi Op. 117 di Brahms e Kreisleriana di Schumann, in una serata a scopo benefico per la Fondazione Ivo De Carneri. Dati i posti limitati, l’entrata sarà esclusivamente con biglietto su prenotazione, ad offerta libera.

Sempre a Rabbi, Irina Lankova propone fascinose pagine di Chopin, Rachmaninov e Scriabin, mentre a Peio il bulgaro Emanuil Ivanov, già trionfatore del Concorso Busoni, affronta un intenso programma dedicato a Rameau, Debussy, Chopin, Busoni e Liszt.

Infine, il festival è orgoglioso di dare il benvenuto a Stephen Kovacevich, solista americano dall’eccezionale carriera internazionale, in esclusiva italiana al festival a Cles, sia in recital, sia in una conferenza-incontro sulla sua straordinaria biografia artistica. Completano il programma un concerto a Dimaro con alcuni dei migliori studenti del Conservatorio “Bonporti” di Trento e Riva del Garda.

Eventi non strettamente musicali saranno la presentazione del libro ‘L’accordatore’ dello scrittore Giancarlo Riccio che si terrà a Cles, e a Cogolo di Peio la proiezione del film di Ken Russell ‘L’altra faccia dell’amore’ del 1970, improntato sulla vita di Čajkovskij.

Sarà dunque ancora una volta un Festival particolarmente ricco di eventi, animato da grandi celebrità internazionali: solisti eccezionali e interpreti di comprovato valore per un degno omaggio all’immenso Arturo Benedetti Michelangeli.

Arturo Benedetti Michelangeli (1920-1995), il più celebre pianista italiano del Novecento, ebbe per tutta la vita un rapporto speciale con le città di Trento e il suo territorio, in particolare con Rabbi (di cui fu cittadino onorario), Monclassico, Malé, Cles, Madonna di Campiglio, Rovereto, Riva del Garda. Una storia di amicizie e di profondi rapporti umani, di grande amore per la natura e per la montagna, ma anche di intima familiarità con le tradizioni, le istituzioni musicali ed i musicisti della regione.

Ricordiamo gli anni dell’insegnamento al Conservatorio di Bolzano, la duratura amicizia con il Coro della SAT e con il Direttore d’orchestra Antonio Pedrotti (che tenne molti concerti con Michelangeli in Italia e all’estero), gli incontri con monsignor Celestino Eccher, l’armonizzazione dei canti alpini, l’amicizia con l’artista Livio Conta, i ripetuti soggiorni in Val di Rabbi, i concerti tenuti a Trento e Rovereto.

La rassegna è ideata ed organizzata da Stefano Biosa e Marco Bizzarini (coordinatori del Centro di Documentazione ‘Arturo Benedetti Michelangeli’ di Brescia), e promossa dai Comuni di Rabbi, Malé, Peio, Dimaro Folgarida, Cles, Lavarone, Storo, in collaborazione con la Fondazione Coro della SAT di Trento ed il Centro Studi per la Val di Sole di Malé.

Gli eventi sono realizzati con il contributo di: Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Caritro, Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo, Comunità della Val di Non, Consorzio Turistico Peio 3000, Tre Valli, Cedis, HRA Architekci.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e fino a esaurimento dei posti disponibili, tranne il recital straordinario a scopo benefico di Grigory Sokolov, con biglietto a offerta (è necessaria la prenotazione presso Rabbi Vancanze – tel. 0463/985048 – E-mail info@valdirabbi.com

La programmazione potrà subire lievi modifiche per cause di forza maggiore

Durante tutti gli eventi è vietato fotografare (anche senza flash) o fare filmati e registrazioni se non dietro autorizzazione. E’ inoltre severamente vietato tenere accesi cellulari, i-phone, smartphone, tablet, i-pad.

Maggiori info: Centro Michelangeli