Quanto siamo sicuri? A Pavillo una tavola rotonda per parlare di sicurezza integrata

Pubblicità

Pubblicità



Una tavola rotonda per confrontarsi sullo strumento della sicurezza integrata, anche da un punto di vista psicosociale, criminologico e urbanistico.

La Torre Romana di Pavillo, frazione di Ville d’Anaunia, ospiterà dopodomani sera, venerdì 29 luglio alle 20.30, l’incontro pubblico intitolato “Quanto siamo sicuri? Idee per una sicurezza integrata sul territorio”.

Sarà anche l’occasione per illustrare il quadro giuridico di riferimento, le buone pratiche svolte in altre realtà territoriali in materia di sicurezza urbana, la sicurezza integrata, la prevenzione del crimine attraverso la pianificazione urbana, con una particolare attenzione all’importanza del design urbano in chiave femminile. E poi il ruolo attivo delle Istituzioni, dei privati, della cittadinanza e del volontariato.

Pubblicità Pubblicità

Alla tavola rotonda interverranno l’avv. Silvia Zanetti, consigliere comunale di Trento, già candidata sindaco di Trento e fondatrice di Trento Città Sicura, la dott.ssa Giuditta Stelzer, designer con specializzazione in sicurezza urbana al femminile, il dott. Vincenzo Circosta, criminologo, security manager, professore a contratto all’Università Mercatorum, il dott. Mario Garavelli, consulente Sportello Sicurezza Anticrimine Confcommercio, già ispettore superiore della Polizia di Stato.

Ingresso libero.

Pubblicità Pubblicità