Pil italiano, Fmi alza le stime ma avverte: aumentano le probabilità di recessione nel mondo

Se le stime di crescita dell’Eurozona per il 2022 sono state abbassate del -0,2%, quelle dell’Italia hanno subito un sensibile rialzo.

Lo dice il Fondo Monetario Internazionale nell’aggiornamento del World economic outlook in cui per il nostro Paese, vede un rialzo dello 0,7% in più rispetto alle proiezioni di aprile, attestandosi così al 3%.

Il dato positivo si scontra però, con la probabilità di una recessione nelle economie del Gruppo dei Sette stimata a quasi 15%, ovvero quattro volte il suo normale livello.

Secondo Washington, questo scenario incostante e instabile è determinato dai rischi al ribasso che potrebbe presto diventare realtà.

L’aggiornamento del FMI, infatti, cerca di fare luce sulle prospettive economiche mondiali. Prospettive che nel 2023 potrebbero scivolare vicino allo zero. Questo, soprattutto nel caso in cui i rischi legati allo stop definitivo del gas russo e alla volata dell’inflazione si materializzassero.

