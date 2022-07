MTB: nasce la Valsugana Wild Ride nuova manifestazione che prende il posto della storica 3TBike

Pubblicità

Pubblicità



Scatterà sabato 30 luglio 2022 la nuova manifestazione denominata Valsugana Wild Ride che prenderà il posto della storica 3TBike. Il tracciato si snoderà nei comuni di Telve, Telve di Sopra, Torcegno e Carzano.

Due i percorsi per gli appassionati delle ruote grasse, la Marathon di 62,3 km e 2.950 m di dislivello e il Classic di 31,8 km e 1.280 m di dislivello.

L’organizzazione ancora una volta è a cura del G.S. Lagorai Bike presieduto da Enrico D’ Aquilio intervistato in esclusiva per Voce24news (qui l’intervista). Per tutte le informazioni: Valsugana Wild Ride.

Pubblicità Pubblicità