In regione assunti 6 nuovi traduttori e 8 assistenti giudiziari

Pubblicità

Pubblicità



Sono 6 i nuovi traduttori che entrano nell’organico della Regione e otto, invece, i nuovi assistenti giudiziari.

La giunta ha infatti approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico che vede l’assunzione a tempo indeterminato di quattro funzionari linguistici da destinare agli uffici giudiziari di Trento e Bolzano e due collaboratori linguistici da destinare agli uffici centrali della sede di Trento.

Osservando i nomi in graduatoria scopriamo che si tratta di cinque nuove traduttrici e un uomo.

Pubblicità Pubblicità

La graduatoria di merito del concorso pubblico come assistente giudiziario per gli uffici di Bolzano assegnava ben 15 posti a tempo indeterminato.

A fine procedura solo 8 sono rimasti idonei. Questi si vanno a sommare ai 12 assunti, sempre nel 2022, per gli uffici giudiziari di Trento.

Visto lo scarso interesse che è stato riscontrato alla partecipazione alle procedure selettive per il concorso come assistente giudiziario per gli uffici in Alto Adige, la giunta regionale ha deciso di incaricare il Segretario generale Michael Mayr di organizzare iniziative di sensibilizzazione per avvicinare potenziali candidati al pubblico impiego e far conoscere le possibilità lavorative che offre la Regione.

Pubblicità Pubblicità