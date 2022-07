Il cantautore trentino Joba torna dopo due anni dall’uscita dell’ultimo Ep «Di più non c’è» con un singolo dal valore speciale

Pubblicità

Molto speciale, perché porta con se una dedica per la figlia attesa proprio in questi giorni, sotto il segno del Leone. Sole è il suo nome e da anche il titolo al brano, che il papà ha voluto dedicarle con infinito amore.

E per questa occasione così importante e magica, Joba ha voluto unire le forze del suo team di sempre, nonostante la distanza. Infatti, il giovane cantautore, nel corso degli anni, sì è appoggiato alla professionalità di Roberto Lunelli per quanto riguarda la stesura degli arrangiamenti e le registrazioni vocali e ad Andrea

Cristofori per la realizzazione dei mix e dei mastering.

Solo che, da poco, Roberto si è dovuto trasferire a Torino, per cui è entrato a far parte del team, con immenso piacere, anche l’ottimo musicista Cristian Postal che si è dedicato, con minuziosa attenzione, interamente alla parte delle registrazioni vocali in studio. Ed ecco, da qui la magia.

Un triangolo di forze incredibili, che ha dato sfogo alla migliore creatività dell’artista trentino. Trento, Firenze e Torino si sono unite per dare luce ad un lavoro dalle atmosfere magiche, direi dai tratti quasi onirici. Strumenti,

espressione di sonorità dal forte impatto, sembra si dirigano verso l’ascoltatore colpendolo dritto al cuore con un pugno carico di emozioni in continuo divenire, senza dare un attimo di respiro per tutta la durata del brano.

A questi, si aggiunge la voce pulita di Joba, che sembra prendere per mano la figlia, pronta per accompagnarla lungo la strada, bellissima ma spesso ardua, della vita. Insomma, “Sole” (qui il videoclip) è un brano da ascoltare assolutamente e per questo lo potete trovare su tutti i Digital Stores. Inoltre, per l’occasione, è stato realizzato anche un video lyrick visibile sulla piattaforma di YouTube.

«Dicono che il sole d’estate sia il sole migliore. Ma per noi lo è ancora di più perché è nato un’amore. Sole di nome, di fatto, che dispensa sorrisi. Sempre pronti a perderci negli occhi, i tuoi paradisi. Non tramonterà la voglia di abbracciarti. Non tramonterà la voglia di coccolarti. Non tramonterà la voglia di accompagnarti. Anche quando arriverà il tempo di salutarsi.

Ovunque nel mondo sarai il nostro orgoglio del giusto o sbagliato farai il tuo bagaglio. Tu che crescerai, tu che camminerai, che ti innamorerai ancora. Tu che inciamperai, tu che ti rialzerai, tu che imparerai la vita oooh no.

Dicono che il mondo di oggi non sia il posto migliore. Ma con pazienza distinguerai chi ama fare l’attore. Non permettere mai a nessuno di calpestare i tuoi sogni. Vivi più intensamente ascoltando i tuoi passi. Non tramonterà la voglia scoprirti. Non tramonterà la voglia di parlarti. Non tramonterà la voglia di capirti. Anche quando arriverà il momento di scontrarsi.

Ovunque nel mondo sarai il nostro orgoglio del giusto o sbagliato farai il tuo bagaglio. Tu che crescerai, tu che camminerai, che ti innamorerai ancora. Tu che inciamperai, tu che ti rialzerai, tu che imparerai la vita».

Biografia artistica di Joba – Giovanni Balduzzi (in arte Joba) è nato a Trento il 21/06/1985. Possiede un diploma classico ed una laurea in Scienze giuridiche. Dopo aver appreso le basi della chitarra si è avvicinato al canto moderno studiando con Antonella Tonini. Nel 2009 Joba si affaccia per la prima volta a diversi concorsi canori nazionali. Prima partecipa al “Solarolo Song Festival”, il cui Presidente di giuria è Fabrizio Pausini (papà di Laura Pausini), approdando in semifinale e al “Festival di Castrocaro Terme” arrivando in una delle pre-finali. Nello stesso anno è richiesto da Sonia Leonardi come ospite musicale ad una serata di selezione regionale di Miss Italia. Il 2010 è un anno molto importante perché Joba si diploma presso il C.E.T. di Mogol nella categoria interpreti; viene scelto, tramite audizione, come concorrente della trasmissione televisiva “I Raccomandati” esibendosi con i Matia Bazar, partecipa come ospite musicale alla trasmissione televisiva “Festa in piazza” in diretta su Antenna 3 e Telenuovo, si aggiudica un posto per la Finalissima del Festival di Saint Vincent ed è secondo al “Festival del provino” presso il C.E.T. di Mogol con un brano inedito. Anche il 2011 è un anno significativo perché Joba è stato scelto per la trasmissione televisiva “Mezzogiorno in famiglia” in diretta su RAI 2 (dove gareggia per il Comune di Storo con il brano “Sotto questo sole”) e per la trasmissione “Musica Maestro”, ideata da Gianni Maser e presentata da Sammy Barbot, andata in onda su Canale Italia. Sempre nel 2011 Joba ha partecipato al “Premio Donida” con un brano inedito arrivando in semifinale. Agli sgoccioli del 2011 Joba fa parte del progetto Compilation “Vartalent 2011”.

Nel corso degli anni Joba è stato ospite musicale in varie occasioni e in diverse emittenti radiofoniche. Il 2012 si rivela un altro anno pieno di soddisfazioni per Joba. Infatti al concorso canoro “Bronzolo In Canto” (organizzato dalle Provincie del Trentino-Alto Adige) si è classificato al primo posto, vincendo un premio in gettoni d’oro di 2000 euro. Inoltre Joba viene richiesto dalla Provincia di Trento per promuovere la cultura musicale trentina e italiana all’estero con un concerto in Repubblica Ceca presso Znojmo. Arriva tra i tre finalisti della categoria inediti del Festival del Garda con un suo brano e vince il Festival Trentoincanta (sempre nella categoria inediti). Durante l’estate del 2012 frequenta i corsi del C.E.T. di Mogol (grazie alla vittoria di un concorso indetto dalla Provincia di Trento) diplomandosi nel corso Autori. Joba ritorna a far parte del progetto Compilation “Vartalent 2012”. Inoltre apre uno dei concerti di Enrico Ruggeri presentando un proprio brano inedito. Joba è stato poi riconfermato dal Comune di Trento per promuovere all’estero la musica italiana e Trentina presso la cittadina di Znoijmo in Repubblica Ceca. Nell’agosto del 2013 Joba approda alle semifinali del Premio Donida e si qualifica per la finale del Festival del Garda sempre con un brano inedito, grazie alla quale partecipa alla finalissima dei Grandi Festival’s Italiani (presieduta dal Maestro Vince Tempera) tenutasi in Sardegna, vincendola con un brano inedito. Questo gli ha permesso di accedere a CASA SANREMO ed esibirsi durante settimana del festival sanremese davanti ad un vasto pubblico e agli addetti del settore musicale. Nel 2014 Joba firma il suo primo contratto discografico con un’etichetta discografica lombarda, Musichaed di Giuliano Boursier (produttori di cantautori italiani tra cui Luca Dirisio e Daniele Stefani), che porterà all’uscita dell’album dell’artista trentino nel 2016 daò titolo “Sono qui per te”. Nel 2018 invece esce il suo secondo EP dal titolo “3G” nato con la collaborazione di Roberto Lunelli, Andrea Cristofori, Max Bendinelli ed Enzo Silvestri. Nel 2019 viene richiesto come co-presentatore di un importante Festival musicale regionale ed è stato scelto tra i finalisti del ProScenium Festival Città di Assisi presentato da Pino Insegno e che ha visto in giuria Fausto Donato, Giuseppe Dati e Red Ronnie. In Marzo 2020 viene alla luce il singolo “Non mi dire di no”, nato dall’emergenza Covid-19 per sensibilizzare le persone a rimanere in casa e il cui ricavato verrà devoluto interamente al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Il 23 Maggio 2020 è uscito il singolo “Di più non c’è” che anticipa il lancio dell’omonimo EP nel mese di Settembre.

Infine, la cosa più importante, è che Joba porta da molti anni la sua musica nei vari locali della sua regione e non. Da gennaio 2022 Joba entra a far parte della band trentina degli “After Midnight” come cantante e chitarrista.