I lavoratori del gioco legale scrivono al governatore Fugatti: «Non privateci del lavoro, non favorite la criminalità e il gioco illegale»

Pubblicità

Pubblicità



Il giorno 7 luglio in quarta commissione i rappresentanti delle sale da gioco avevano chiesto un’ulteriore proroga della norma della legge provinciale del 2015 che, dal 12 agosto, dovrebbe imporre una distanza di almeno 300 metri dai luoghi di incontro di giovani e anziani.

Presente all’audizione il Sapar, l’associazione nazionale gestori gioco di Stato. Il tema sul tavolo, ancora una volta, è stato quello del termine del 12 agosto, fissato dalle legge provinciale 13 del 2015 (qui,) dopo il quale le sale di gioco dovranno essere ad almeno 300 metri dai luoghi sensibili, come scuole, centri anziani o giovanili o luoghi di culto.

L’assessore Failoni in quella occasione aveva ricordato che il sottosegretario Freni (Mef) ha inviato una lettera al presidente della Regione Friuli – Venezia Giulia, Fedriga con la quale ha reso noto che il Governo vuole intervenire a breve sul gioco. C’è, ha aggiunto l’assessore, questa spada di Damocle di agosto, ma la Giunta troverà una soluzione nell’assestamento.

Pubblicità Pubblicità

Federico Alberini, che presiede la Sapar del Trentino, aveva aggiunto che la con la legge provinciale 13 nel settore del gioco il numero degli operatori si è dimezzato e in seguito alla norma sulle distanze minime dai punti sensibili è stato chiuso l’80% dei punti vendita. Centinaia di lavoratori hanno perso il lavoro e il comparto è quasi sparito in silenzio.

Quest’ultima categoria, decine e decine di famiglie che rischiano di finire sul lastrico, hanno scritto una lettera aperta al governatore Maurizio Fugatti e a tutti i consiglieri provinciali che riportiamo interamente sotto.

Gentili Consigliere, Egregi Consiglieri,

Pubblicità Pubblicità



«vi scriviamo prima di tutto in quanto madri e padri che si guadagnano onestamente lo stipendio per mantenere le proprie famiglie e in secondo luogo come cittadini trentini e lavoratori del settore del gioco legale per manifestare tutta la preoccupazione che ci affligge per il nostro futuro.

A sette anni dall’entrata in vigore della legge n. 13 del 2015 non si è ancora riusciti a trovare una soluzione che garantisca la nostra posizione e il nostro impegno.

Lo Stato sta provando a portare avanti una riforma del settore che si spera possa arrivare quanto prima. Secondo la Costituzione la nostra Repubblica si fonda sul lavoro e per questo ci è incomprensibile comprendere perché il nostro lavoro, un lavoro lecito, che rappresenta per altro un presidio sociale di legalità importante, non sia tutelato come gli altri, ma sia al contrario contrastato attraverso normative che rendono impossibile alle nostre aziende di rimanere aperte sul territorio.

Ciò a maggior ragione ove si consideri che la chiusura delle poche sale gioco rimaste in Trentino altro effetto non avrebbe se non quello di trasferire il gioco esistente nella migliore delle ipotesi in territori limitrofi, se non nelle bische e sulle piattaforme online con sede in paradisi fiscali, non controllate e gestite da freddi algoritmi e non dall’attenzione di persone come noi che monitorano i comportamenti più a rischio, segnalandoli ove necessario alle strutture sociali preposte.

Oltre alle ripercussioni sociali non devono essere sottovalutate le ricadute economiche che comporterebbero la perdita di una fonte importante del gettito erariale per la provincia.

Ancora una volta vi preghiamo quindi di fermarvi a riflettere sull’effettiva utilità di una normativa varata anni fa sulla spinta del proibizionismo del momento, non più attuale e i cui effetti sarebbero dannosi non solo per noi e per le nostre famiglie ma anche per quegli stessi giocatori che si vorrebbero tutelare.

Non privateci del nostro lavoro, non private le nostre famiglie del fondamentale sostentamento, non private i giocatori del loro presidio di legalità, non favorite indirettamente il gioco illegale e la criminalità che lo gestisce.

Ringraziandovi per l’attenzione, Certi della vostra comprensione, Porgiamo cordiali saluti».

I lavoratori del gioco legale