Giovane lupa recuperata in fin di vita in Vallarsa con la «rogna»

Pubblicità

Pubblicità



Nella giornata di ieri è stata segnalata in Vallarsa (in loc. Speccheri, presso le case della frazione) la presenza di una giovane lupa, gravemente debilitata dalla rogna.

L’animale è stato recuperato dagli uomini del Corpo Forestale Trentino e trasportato al veterinario competente per la gestione dei grandi carnivori.

Gli accertamenti hanno evidenziato la gravità delle condizioni dell’animale, dovute esclusivamente alla malattia, che non consentivano il recupero dello stesso; il veterinario ne ha pertanto disposto l’eutanasia. La rogna è una malattia piuttosto diffusa tra i canidi, già segnalata in diverse occasioni anche sui lupi presenti in Trentino; essa non comporta rischi sanitari per l’uomo.

Pubblicità Pubblicità